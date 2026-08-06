Học phí, điểm chuẩn của các chương trình đào tạo ĐH khác nhau ra sao?

Hiện nay, các trường ĐH được tự chủ trong việc phát triển, xây dựng, thẩm định và phê duyệt các chương trình đào tạo như chương trình liên kết, chương trình tiên tiến, chất lượng cao hoặc giảng dạy bằng ngoại ngữ... nên nhiều trường thực hiện nhiều chương trình đào tạo khác nhau bên cạnh chương trình chuẩn (hay còn gọi là chương trình đại trà).

Bài viết thống kê điểm chuẩn năm 2025 và học phí năm 2026 của một số trường ĐH có nhiều chương trình đào tạo khác nhau để thí sinh dễ so sánh.

Các trường ĐH có nhiều chương trình đào tạo khác nhau đáp ứng nhu cầu của người học ẢNH: P.Đ

Thống kê cho thấy hầu hết các trường đào tạo khối ngành y dược thường chỉ đào tạo một chương trình chuẩn, không có chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế hay là đào tạo bằng tiếng Anh...

Trong khi đó, ở lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật - công nghệ tại nhiều trường lại có rất nhiều chương trình đào tạo khác nhau để người học lựa chọn.

Về học phí, chương trình chất lượng cao, chương trình tiếng Anh bán phần và toàn phần, chương trình tiên tiến, chương trình liên kết quốc tế... thường có mức thu cao hơn chương trình chuẩn (hay còn gọi là chương trình đại trà) nhằm phục vụ nhu cầu học tập của các đối tượng sinh viên khác nhau.

Chẳng hạn sinh viên của các chương trình này được sử dụng cơ sở vật chất tốt hơn như lớp học có máy chiếu, điều hòa, hệ thống âm thanh và sĩ số nhỏ (chỉ khoảng 20–40 sinh viên/lớp thay vì 80–120 sinh viên như chương trình đại trà) để tăng tương tác; được tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế...

Giảng viên của chương trình phải đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ khắt khe, có bằng cấp đào tạo từ nước ngoài, hoặc là các giáo sư, chuyên gia thỉnh giảng trực tiếp từ các trường ĐH đối tác quốc tế với mức thù lao cao gấp nhiều lần thông thường.

Tại bảng thống kê, học phí chương trình chuẩn tại Trường ĐH Luật (ĐH Huế) thấp nhất, chỉ 18 triệu đồng/năm; kế đến là Trường ĐH Y Hà Nội, có ngành chỉ 19,1 triệu đồng/năm.

Ngành có mức học phí cao nhất của chương trình chuẩn là răng hàm mặt, rơi vào Trường ĐH Y dược TP.HCM với 90 triệu đồng/năm. Cao thứ 2 là ngành y khoa cũng của trường này, 88 triệu đồng/năm. Ngành y khoa của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có học phí cao thứ 3,81 triệu đồng/năm.

Chương trình liên kết với ĐH Sydney của trường ĐH Dược Hà Nội có mức học phí cao nhất trong tất cả các chương trình đào tạo của các trường ĐH được thống kê, với 150 triệu đồng/năm. Sinh viên tốt nghiệp chương trình này được nhận 3 bằng gồm bằng dược sĩ của Trường ĐH Dược Hà Nội, bằng cử nhân dược và thạc sĩ thực hành dược của ĐH Sydney.

Về điểm chuẩn, có một điều đặc biệt là điểm chuẩn của chương trình đại trà đa số luôn cao hơn điểm chuẩn của các chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế, tiên tiến...

Dưới đây là điểm chuẩn và học phí của một số trường ĐH ở các nhóm ngành:



