Tuyển sinh ĐH 2026: Dự báo điểm chuẩn những ngành học 'được lòng' thí sinh

Từ dữ liệu thống kê ban đầu, các trường ĐH có những dự báo xu hướng điểm chuẩn những ngành học "được lòng" nhiều thí sinh (TS) năm nay.
Thông tin được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Lọc ảo - Những điều TS cần biết" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 4.8. Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, Facebook, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.
QUY TRÌNH LỌC ẢO 6 LẦN
Trong chương trình, thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), cho hay theo lịch trình chung của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH vẫn đang trong quá trình rà soát cuối cùng để chính thức bước vào ngày lọc ảo đầu tiên từ hôm nay (5.8). Các trường sẽ tham gia nhóm lọc ảo phía nam, phía bắc trước khi tham gia chu trình lọc ảo chung toàn quốc.
"Một trong những mục tiêu của lọc ảo là rà soát kỹ dữ liệu nhằm đảm bảo đúng, đủ, sạch để không ảnh hưởng kết quả trúng tuyển của TS. Thực tế năm nay cho thấy có những TS chưa đủ 15 điểm 3 môn trong tổ hợp vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển. Do đó, khi rà soát dữ liệu, các trường lọc ra khỏi danh sách các TS này, chỉ giữ lại những TS thực sự đủ điều kiện xét tuyển năm nay", thạc sĩ Tư giải thích thêm.
Nói thêm về quy trình lọc ảo, thạc sĩ Cao Quảng Tư cho biết mỗi TS được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng (NV) nhưng chỉ trúng tuyển 1 NV. Năm nay trên hệ thống xét tuyển của bộ, TS chỉ chọn 3 trường thông tin: trường học, ngành học và thứ tự NV. Bản thân TS đã có thời gian để rà soát dữ liệu và các trường cũng thực hiện việc rà soát, đến khi phần mềm chạy sẽ xử lý để TS trúng tuyển vào NV tối ưu. Việc quy đổi điểm các phương thức và tổ hợp cũng đã được các trường xác lập sẵn, để sau khi lọc ảo, phần mềm sẽ trả về cho các trường danh sách TS trúng tuyển vào ngành, trường cụ thể.
Bổ sung thông tin, thạc sĩ Nguyễn Duy Trung, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông - Tổ chức sự kiện Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cho hay từ nay đến 17 giờ ngày 9.8, Bộ GD-ĐT cùng các trường ĐH thực hiện 6 lần lọc ảo toàn quốc, nhằm đảm bảo tính công bằng và hạn chế tình trạng ảo. Sau thời điểm này, từ ngày 10.8 đến 17 giờ ngày 13.8 các trường công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường sử dụng nhiều phương thức và nhiều tổ hợp xét tuyển đều thực hiện phép quy đổi tương đương để đảm bảo công bằng giữa các TS khi xét tuyển vào một ngành.
Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cũng cho biết mục tiêu cuối cùng của việc lọc ảo là tìm ra NV tối ưu trong số các NV TS đăng ký. Một TS trúng tuyển vào NV này sẽ không xét tiếp NV khác. Do đó, việc lọc ảo sẽ hạn chế tình trạng TS ảo, tức trúng tuyển vào nhiều trường.
NHỮNG NGÀNH NHIỀU THÍ SINH ĐĂNG KÝ
Từ dữ liệu ban đầu của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thạc sĩ Trương Quang Trị cho biết về xu hướng các ngành được nhiều TS đăng ký năm nay, đồng thời khuyến cáo TS không nên nhìn vào số lượng NV để đánh giá mức cạnh tranh của một ngành vì một TS có quyền đăng ký nhiều ngành khác nhau. Bên cạnh đó, điểm chuẩn phụ thuộc nhiều yếu tố như số lượng TS, chỉ tiêu, chất lượng điểm thi và qua 6 vòng lọc ảo.
Cụ thể hơn về tình hình Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thạc sĩ Trị thông tin các ngành khoa học sức khỏe, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, marketing… tiếp tục thu hút TS. Mức độ cạnh tranh của các ngành này khá cao; song tăng mức độ cạnh tranh không nhất thiết đồng nghĩa với tăng điểm chuẩn. "Thực tế có những năm phổ điểm tăng nhưng điểm chuẩn chỉ biến động nhẹ. Do đó, ở thời điểm này, TS nào đã có chiến lược sắp xếp NV thông minh, chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt nhất", thạc sĩ Trị nêu nhận định.
Từ dữ liệu xét tuyển nhận được, thạc sĩ Nguyễn Duy Trung cũng nhận định những tín hiệu khởi sắc từ Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Ông Trung nói: "Tổng số NV vào trường giữ ổn định, trong đó một số lĩnh vực có sự bứt phá về NV đăng ký. Đáng chú ý, TS đặt những NV đầu tiên vào trường cũng ở mức khá cao. Các ngành ngôn ngữ và công nghệ tiếp tục khẳng định sức hút, riêng nhóm ngành kinh tế và truyền thông cho thấy sự tăng "nóng". Theo thạc sĩ Trung, dù số lượng NV vào trường cạnh tranh nhưng trường vẫn giữ phương án điểm chuẩn thuận lợi nhất cho TS có cơ hội học tập tại trường.
Về xu hướng điểm chuẩn năm nay, thạc sĩ Cao Quảng Tư cho hay việc dự báo điểm chuẩn thời điểm này cũng chỉ có tính chất tham khảo, vì phải sau vài lần chạy lọc ảo, các trường mới điều chỉnh mức điểm sát với mức điểm chính thức. Tuy nhiên, từ dữ liệu nhận được có thể thấy các ngành "được lòng" nhiều TS gồm: khoa học máy tính, quản trị kinh doanh… Các ngành nhiều TS chọn mà chỉ tiêu ít thì điểm chuẩn cao hơn và ngược lại.
Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung cho biết qua rà soát dữ liệu ban đầu, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM dự kiến biến động điểm chuẩn chỉ tập trung khối ngành mũi nhọn. Ví dụ, nhóm ngành ngôn ngữ, dự báo điểm chuẩn giữ ổn định hoặc tăng nhẹ nên TS có kết quả thi bằng hoặc cao hơn năm ngoái từ 1 điểm thì có thể an tâm. Với khối ngành truyền thông và kinh tế, tỷ lệ chọi năm nay ở mức cao, dự đoán điểm chuẩn tăng 0,25 - 1 điểm tùy ngành cụ thể. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là mức được xác định dựa trên điểm chuẩn năm ngoái. Trong 6 lần lọc ảo tiếp theo, các phương án điểm chuẩn có thể sẽ liên tục thay đổi để đảm bảo độ chính xác cao nhất. TS đã có chiến lược đặt NV an toàn thì cơ hội sẽ cao.
Lưu ý những việc cần làm sau khi biết điểm chuẩn trúng tuyển
Theo kế hoạch, khoảng từ ngày 10.8 đến 17 giờ ngày 13.8, các trường ĐH có thể công bố dữ liệu trúng tuyển đợt 1. Sau khi các trường công bố điểm chuẩn, TS lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để kiểm tra thông tin trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến. Đồng thời, TS làm thủ tục nhập học trực tiếp với các trường ĐH.
Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
Sau khi biết điểm chuẩn, TS cần kiểm tra thông tin và làm các bước xác nhận nhập học theo quy định của Bộ GD-ĐT. Các trường ĐH luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn TS thực hiện nhanh nhất các bước xác nhận NV và thủ tục nhập học. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có gần một tháng để TS làm thủ tục nhập học.
Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Thực tế các năm có những TS quên thực hiện xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT. Điều này đồng nghĩa với việc TS từ chối NV trúng tuyển và sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển. Do đó, TS cần lưu ý xác nhận nhập học trực tuyến trước khi làm thủ tục nhập học. Tại HUFLIT, sau khi công bố điểm chuẩn, trường sẽ có các kênh thông báo hướng dẫn chi tiết TS về các bước tiếp theo cần thực hiện để hoàn tất việc nhập học.
Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông - Tổ chức sự kiện Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
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