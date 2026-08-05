Tuyển sinh ĐH 2026: Dự báo điểm chuẩn những ngành học 'được lòng' thí sinh

Từ dữ liệu thống kê ban đầu, các trường ĐH có những dự báo xu hướng điểm chuẩn những ngành học "được lòng" nhiều thí sinh (TS) năm nay.

Thông tin được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Lọc ảo - Những điều TS cần biết" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 4.8. Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, Facebook, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Q UY TRÌNH LỌC ẢO 6 LẦN

Trong chương trình, thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), cho hay theo lịch trình chung của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH vẫn đang trong quá trình rà soát cuối cùng để chính thức bước vào ngày lọc ảo đầu tiên từ hôm nay (5.8). Các trường sẽ tham gia nhóm lọc ảo phía nam, phía bắc trước khi tham gia chu trình lọc ảo chung toàn quốc.

"Một trong những mục tiêu của lọc ảo là rà soát kỹ dữ liệu nhằm đảm bảo đúng, đủ, sạch để không ảnh hưởng kết quả trúng tuyển của TS. Thực tế năm nay cho thấy có những TS chưa đủ 15 điểm 3 môn trong tổ hợp vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển. Do đó, khi rà soát dữ liệu, các trường lọc ra khỏi danh sách các TS này, chỉ giữ lại những TS thực sự đủ điều kiện xét tuyển năm nay", thạc sĩ Tư giải thích thêm.

Các khách mời tham dự chương trình tư vấn nêu những thông tin quan trọng thí sinh cần lưu ý trước khi trường công bố điểm chuẩn ẢNH: LÊ THANH HẢI

Nói thêm về quy trình lọc ảo, thạc sĩ Cao Quảng Tư cho biết mỗi TS được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng (NV) nhưng chỉ trúng tuyển 1 NV. Năm nay trên hệ thống xét tuyển của bộ, TS chỉ chọn 3 trường thông tin: trường học, ngành học và thứ tự NV. Bản thân TS đã có thời gian để rà soát dữ liệu và các trường cũng thực hiện việc rà soát, đến khi phần mềm chạy sẽ xử lý để TS trúng tuyển vào NV tối ưu. Việc quy đổi điểm các phương thức và tổ hợp cũng đã được các trường xác lập sẵn, để sau khi lọc ảo, phần mềm sẽ trả về cho các trường danh sách TS trúng tuyển vào ngành, trường cụ thể.

Bổ sung thông tin, thạc sĩ Nguyễn Duy Trung, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông - Tổ chức sự kiện Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cho hay từ nay đến 17 giờ ngày 9.8, Bộ GD-ĐT cùng các trường ĐH thực hiện 6 lần lọc ảo toàn quốc, nhằm đảm bảo tính công bằng và hạn chế tình trạng ảo. Sau thời điểm này, từ ngày 10.8 đến 17 giờ ngày 13.8 các trường công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường sử dụng nhiều phương thức và nhiều tổ hợp xét tuyển đều thực hiện phép quy đổi tương đương để đảm bảo công bằng giữa các TS khi xét tuyển vào một ngành.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cũng cho biết mục tiêu cuối cùng của việc lọc ảo là tìm ra NV tối ưu trong số các NV TS đăng ký. Một TS trúng tuyển vào NV này sẽ không xét tiếp NV khác. Do đó, việc lọc ảo sẽ hạn chế tình trạng TS ảo, tức trúng tuyển vào nhiều trường.

N HỮNG NGÀNH NHIỀU THÍ SINH ĐĂNG KÝ

Từ dữ liệu ban đầu của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thạc sĩ Trương Quang Trị cho biết về xu hướng các ngành được nhiều TS đăng ký năm nay, đồng thời khuyến cáo TS không nên nhìn vào số lượng NV để đánh giá mức cạnh tranh của một ngành vì một TS có quyền đăng ký nhiều ngành khác nhau. Bên cạnh đó, điểm chuẩn phụ thuộc nhiều yếu tố như số lượng TS, chỉ tiêu, chất lượng điểm thi và qua 6 vòng lọc ảo.

Cụ thể hơn về tình hình Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thạc sĩ Trị thông tin các ngành khoa học sức khỏe, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, marketing… tiếp tục thu hút TS. Mức độ cạnh tranh của các ngành này khá cao; song tăng mức độ cạnh tranh không nhất thiết đồng nghĩa với tăng điểm chuẩn. "Thực tế có những năm phổ điểm tăng nhưng điểm chuẩn chỉ biến động nhẹ. Do đó, ở thời điểm này, TS nào đã có chiến lược sắp xếp NV thông minh, chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt nhất", thạc sĩ Trị nêu nhận định.

Từ dữ liệu xét tuyển nhận được, thạc sĩ Nguyễn Duy Trung cũng nhận định những tín hiệu khởi sắc từ Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Ông Trung nói: "Tổng số NV vào trường giữ ổn định, trong đó một số lĩnh vực có sự bứt phá về NV đăng ký. Đáng chú ý, TS đặt những NV đầu tiên vào trường cũng ở mức khá cao. Các ngành ngôn ngữ và công nghệ tiếp tục khẳng định sức hút, riêng nhóm ngành kinh tế và truyền thông cho thấy sự tăng "nóng". Theo thạc sĩ Trung, dù số lượng NV vào trường cạnh tranh nhưng trường vẫn giữ phương án điểm chuẩn thuận lợi nhất cho TS có cơ hội học tập tại trường.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào tháng 6 vừa qua. Dự kiến từ ngày 10 đến 13.8, thí sinh sẽ biết điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH ảnh: Ngọc Dương

Về xu hướng điểm chuẩn năm nay, thạc sĩ Cao Quảng Tư cho hay việc dự báo điểm chuẩn thời điểm này cũng chỉ có tính chất tham khảo, vì phải sau vài lần chạy lọc ảo, các trường mới điều chỉnh mức điểm sát với mức điểm chính thức. Tuy nhiên, từ dữ liệu nhận được có thể thấy các ngành "được lòng" nhiều TS gồm: khoa học máy tính, quản trị kinh doanh… Các ngành nhiều TS chọn mà chỉ tiêu ít thì điểm chuẩn cao hơn và ngược lại.

Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung cho biết qua rà soát dữ liệu ban đầu, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM dự kiến biến động điểm chuẩn chỉ tập trung khối ngành mũi nhọn. Ví dụ, nhóm ngành ngôn ngữ, dự báo điểm chuẩn giữ ổn định hoặc tăng nhẹ nên TS có kết quả thi bằng hoặc cao hơn năm ngoái từ 1 điểm thì có thể an tâm. Với khối ngành truyền thông và kinh tế, tỷ lệ chọi năm nay ở mức cao, dự đoán điểm chuẩn tăng 0,25 - 1 điểm tùy ngành cụ thể. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là mức được xác định dựa trên điểm chuẩn năm ngoái. Trong 6 lần lọc ảo tiếp theo, các phương án điểm chuẩn có thể sẽ liên tục thay đổi để đảm bảo độ chính xác cao nhất. TS đã có chiến lược đặt NV an toàn thì cơ hội sẽ cao.