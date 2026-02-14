Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

Các tựa game được Sony giới thiệu tại sự kiện State of Play

Khải Minh
Khải Minh
14/02/2026 18:14 GMT+7

Sự kiện State of Play tháng 2.2026 mang đến hàng loạt công bố quan trọng cho PlayStation 5, bao gồm phần tiếp theo của các thương hiệu lớn, bản làm lại và nhiều dự án hoàn toàn mới.

Sony đã tổ chức chương trình State of Play đầu tiên trong năm 2026 vào ngày 12.2 qua, tập trung vào danh mục trò chơi dành cho PlayStation 5 trong năm nay và thời gian tới. Theo nội dung được công bố, buổi phát sóng kéo dài đã giới thiệu nhiều trailer mới, xác nhận ngày phát hành và cập nhật tiến độ của các dự án đang được quan tâm.

Đáng chú ý, God of War Trilogy Remake chính thức được công bố, đưa ba phần đầu của loạt game hành động này trở lại trên PS5 dưới dạng làm lại. Bên cạnh đó, Sony cũng giới thiệu God of War: Sons of Sparta, phần game mới mở rộng vũ trụ thương hiệu. Hai dự án được trình chiếu bằng trailer riêng, cho thấy định hướng tiếp tục khai thác dòng game chủ lực của hãng.

Tổng hợp các tựa game được Sony giới thiệu tại sự kiện State of Play - Ảnh 1.

God of War Trilogy Remake đưa ba phần đầu của loạt game trở lại trên PlayStation 5 với đồ họa nâng cấp và cải tiến lối chơi

ẢNH: PLAYSTATIONBLOG

Ở nhóm game hành động và phiêu lưu, 007: First Light xuất hiện với trailer cốt truyện mới, hé lộ hành trình khởi nguồn của nhân vật James Bond. Tựa game do IO Interactive phát triển dự kiến phát hành ngày 27.5.2026 trên PC, PS5, Xbox Series X|S và Nintendo Switch 2. Trong khi đó, Star Wars: Galactic Racer trình diễn cách chơi đua tốc độ và được xác nhận ra mắt trong năm 2026 trên nhiều nền tảng.

Sự kiện cũng đề cập đến Metal Gear Solid Master Collection Vol.2, tiếp nối bộ sưu tập các phiên bản kinh điển của dòng game hành động chiến thuật. Silent Hill Townfall Castlevania: Belmont's Curse tiếp tục được giới thiệu, cho thấy xu hướng làm mới và mở rộng các thương hiệu lâu năm.

Tổng hợp các tựa game được Sony giới thiệu tại sự kiện State of Play - Ảnh 2.

Metal Gear Solid là tựa game hành động tập trung vào yếu tố chiến thuật, cốt truyện phức tạp và nhân vật biểu tượng Solid Snake

ẢNH: PLAYSTATIONBLOG

Ở mảng đối kháng, Marvel Tokon: Fighting Souls do Arc System Works phát triển công bố ngày phát hành 6.8 trên PC và PS5, đồng thời xác nhận sự góp mặt của các nhân vật X-Men. Ngoài ra, State of Play còn giới thiệu nhiều dự án khác như Resident Evil Requiem, Pragmata với trailer mới, Legacy of Kain: Defiance Remastered, cùng các tựa game độc lập như Mina the Hollower, Neva: Prologue Project Windless.

Các thông tin nói trên cho thấy Sony đang xây dựng đội hình game đa dạng cho PS5, kết hợp giữa phần tiếp theo của các thương hiệu lớn, bản làm lại và dự án mới. Với nhiều mốc phát hành cụ thể trong năm 2026, sự kiện này đánh dấu bước khởi động đáng chú ý cho thị trường game trong năm nay.

Tin liên quan

Sony nộp bằng sáng chế tay cầm PlayStation màn hình cảm ứng

Sony nộp bằng sáng chế tay cầm PlayStation màn hình cảm ứng

Bằng sáng chế cho thấy thiết kế tay cầm PlayStation mới cho phép người dùng tùy biến vị trí nút bấm trên màn hình cảm ứng thay vì sử dụng nút vật lý.

Khám phá thêm chủ đề

State of Play Sony PlayStation 5 Người chơi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận