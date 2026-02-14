Các tựa game được Sony giới thiệu tại sự kiện State of Play

Sony đã tổ chức chương trình State of Play đầu tiên trong năm 2026 vào ngày 12.2 qua, tập trung vào danh mục trò chơi dành cho PlayStation 5 trong năm nay và thời gian tới. Theo nội dung được công bố, buổi phát sóng kéo dài đã giới thiệu nhiều trailer mới, xác nhận ngày phát hành và cập nhật tiến độ của các dự án đang được quan tâm.

Đáng chú ý, God of War Trilogy Remake chính thức được công bố, đưa ba phần đầu của loạt game hành động này trở lại trên PS5 dưới dạng làm lại. Bên cạnh đó, Sony cũng giới thiệu God of War: Sons of Sparta, phần game mới mở rộng vũ trụ thương hiệu. Hai dự án được trình chiếu bằng trailer riêng, cho thấy định hướng tiếp tục khai thác dòng game chủ lực của hãng.

God of War Trilogy Remake đưa ba phần đầu của loạt game trở lại trên PlayStation 5 với đồ họa nâng cấp và cải tiến lối chơi ẢNH: PLAYSTATIONBLOG

Ở nhóm game hành động và phiêu lưu, 007: First Light xuất hiện với trailer cốt truyện mới, hé lộ hành trình khởi nguồn của nhân vật James Bond. Tựa game do IO Interactive phát triển dự kiến phát hành ngày 27.5.2026 trên PC, PS5, Xbox Series X|S và Nintendo Switch 2. Trong khi đó, Star Wars: Galactic Racer trình diễn cách chơi đua tốc độ và được xác nhận ra mắt trong năm 2026 trên nhiều nền tảng.

Sự kiện cũng đề cập đến Metal Gear Solid Master Collection Vol.2, tiếp nối bộ sưu tập các phiên bản kinh điển của dòng game hành động chiến thuật. Silent Hill Townfall và Castlevania: Belmont's Curse tiếp tục được giới thiệu, cho thấy xu hướng làm mới và mở rộng các thương hiệu lâu năm.

Metal Gear Solid là tựa game hành động tập trung vào yếu tố chiến thuật, cốt truyện phức tạp và nhân vật biểu tượng Solid Snake

ẢNH: PLAYSTATIONBLOG

Ở mảng đối kháng, Marvel Tokon: Fighting Souls do Arc System Works phát triển công bố ngày phát hành 6.8 trên PC và PS5, đồng thời xác nhận sự góp mặt của các nhân vật X-Men. Ngoài ra, State of Play còn giới thiệu nhiều dự án khác như Resident Evil Requiem, Pragmata với trailer mới, Legacy of Kain: Defiance Remastered, cùng các tựa game độc lập như Mina the Hollower, Neva: Prologue và Project Windless.

Các thông tin nói trên cho thấy Sony đang xây dựng đội hình game đa dạng cho PS5, kết hợp giữa phần tiếp theo của các thương hiệu lớn, bản làm lại và dự án mới. Với nhiều mốc phát hành cụ thể trong năm 2026, sự kiện này đánh dấu bước khởi động đáng chú ý cho thị trường game trong năm nay.