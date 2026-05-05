Cách bảo vệ mắt khi làm việc liên tục trước máy tính

Trong kỷ nguyên của smartphone và làm việc từ xa, hội chứng mỏi mắt kỹ thuật số (DES) đã trở thành căn bệnh thường gặp của dân công nghệ. Ánh sáng quá chói, thói quen lướt web hoặc video vô định, hay những trận game xuyên đêm đang bào mòn thị lực của hàng triệu người.

Để đối phó, quy tắc 20-20-20 ra đời như một 'vị cứu tinh' đơn giản: Cứ 20 phút làm việc, hãy nhìn xa 20 feet (khoảng 6 mét) trong 20 giây. Về lý thuyết, đây là cách để các cơ mắt được 'xả hơi' sau thời gian dài co thắt để tập trung vào màn hình ở khoảng cách gần.

Quy tắc 20-20-20 có thực sự hiệu quả?

Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố trên hệ thống thư viện y khoa PubMed (Mỹ) đã chỉ ra một thực tế phũ phàng, đó là việc nghỉ ngơi ngắn 20 giây hầu như không có tác động đáng kể trong việc ngăn ngừa hay làm giảm các triệu chứng mỏi mắt về lâu dài.

Các chuyên gia nhận thấy lợi ích của quy tắc này chỉ tồn tại khi bạn tuân thủ một lịch trình cực kỳ khắt khe và máy móc. Chỉ cần bạn quên một vài nhịp, hoặc ngừng sử dụng các ứng dụng nhắc nhở, đôi mắt sẽ ngay lập tức quay trở lại trạng thái mệt mỏi, khô rát. Nói cách khác, quy tắc 20-20-20 chỉ là một 'liều thuốc giảm đau' tạm thời chứ không phải là phương pháp chữa trị dứt điểm.

Cách bảo vệ mắt khoa học hơn

Để đôi mắt thực sự khỏe mạnh, giới chuyên môn khuyên bạn nên kết hợp quy tắc này với một giải pháp thực tế hơn:

Chọn vị trí đúng đắn : Đặt màn hình thấp hơn tầm mắt để mí mắt che phủ một phần nhãn cầu, giúp giảm tình trạng bay hơi nước mắt.

: Đặt màn hình thấp hơn tầm mắt để mí mắt che phủ một phần nhãn cầu, giúp giảm tình trạng bay hơi nước mắt. Chống chói chủ động : Đừng quá phụ thuộc vào kính chống ánh sáng xanh. Thay vào đó, hãy giảm độ sáng màn hình và ưu tiên chế độ tối (dark mode) ở mọi nơi có thể.

: Đừng quá phụ thuộc vào kính chống ánh sáng xanh. Thay vào đó, hãy giảm độ sáng màn hình và ưu tiên chế độ tối (dark mode) ở mọi nơi có thể. Chớp mắt có ý thức: Khi quá tập trung, chúng ta thường quên chớp mắt, khiến mắt trở nên khô khốc. Hãy chủ động chớp mắt nhiều hơn hoặc nhờ đến sự hỗ trợ của nước mắt nhân tạo.

Quy tắc 20-20-20 vẫn có giá trị của nó, nhưng không 'thần thánh' như mọi người đồn thổi. Vì vậy, hãy kết hợp thêm các giải pháp nêu trên và và bắt đầu chăm sóc đôi mắt một cách toàn diện hơn.