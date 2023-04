Cách bỏ dấu nhắc '@mọingười' phiền toái trên Facebook

Facebook vừa có cập nhật tính năng mới được người dùng mong đợi từ lâu: tắt thông báo khi quản trị viên nhóm đề cập tới tất cả mọi người tham gia trong một cộng đồng. Chức năng thông báo cả nhóm từng mang tới sự khó chịu không nhỏ cho những ai không liên quan tới chủ đề được đề cập đến, hoặc không có nhu cầu tham gia thảo luận thêm nhưng vẫn bị hiện thông báo ngoài ý muốn.

Người dùng có thể tắt tính năng đề cập tất cả thành viên trong nhóm (lựa chọn thứ hai từ trên xuống). Anh Quân

Cụ thể, mạng xã hội lớn nhất thế giới cho phép quản trị viên và người dùng trong nhóm được phép đề cập tất cả thành viên chỉ bằng tag @mọingười (@everyone) để thu hút sự chú ý vào một vấn đề cụ thể. Nhưng tính năng nhiều lần bị lạm dụng, làm "rác" thông báo mà không có cách nào ngăn chặn trước. Người dùng chỉ có thể gỡ tag thủ công sau khi có thông báo được nhắc đến trong nhóm.



Tuy nhiên mới đây Facebook đã bổ sung lựa chọn chặn toàn bộ dấu nhắc @mọingười đối với tất cả các nhóm và áp dụng toàn cầu. Theo đó, khi có thông báo được nhắc đến trong nhóm ngoài mong muốn, người dùng nhấn vào dấu "..." ở góc trên, bên phải thông báo và chọn "Tắt thông báo @mọingười từ *tên của nhóm" (Turn off @everyone notifications from...).

Sau khi lựa chọn, người quản trị và thành viên của nhóm đó sẽ không thể đề cập tới bạn dù sử dụng cấu trúc @mọingười. Hiện tại, chưa có cách để người dùng chủ động vào cài đặt của nhóm để đóng tính năng nhắc toàn bộ mà phải chờ khi có thông báo được đề cập mới có thể chọn tắt.