Cách cải thiện chất lượng không khí trong nhà để bảo vệ sức khỏe

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), những triệu chứng hô hấp không rõ nguyên nhân có thể là tín hiệu cho thấy môi trường sống của bạn đang có vấn đề.

Dưới đây là các biện pháp giúp cải thiện chất lượng không khí ngay trong chính ngôi nhà của bạn, theo Healthline.

Giảm các chất ô nhiễm trong nhà

Các nguồn gây ô nhiễm phổ biến gồm khói thuốc, formaldehyde và hóa chất tẩy rửa. Khói thuốc thụ động và “khói thuốc bám” trên đồ đạc cũng là mối đe dọa lâu dài. Giải pháp tốt nhất vẫn là không hút thuốc trong nhà. Formaldehyde trong đồ gỗ công nghiệp, keo dán, nội thất mới có thể gây kích ứng hô hấp. Chọn đồ nội thất cũ hoặc gỗ tự nhiên, đồng thời tăng thông gió giúp giảm phơi nhiễm. Hóa chất trong chất tẩy rửa có thể lưu lại trong không khí. Người dân nên ưu tiên các sản phẩm tẩy rửa an toàn, ít độc hại. Để cải thiện chất lượng không khí trong nhà, nên hút bụi, lau nhà thường xuyên

Kiểm soát chất gây dị ứng Bụi, nấm mốc, lông thú cưng, mạt bụi là những "thủ phạm" gây chảy mũi, hắt hơi, ngứa mắt và kích ứng da. Để hạn chế tình trạng trên, chúng ta nên: Tắm và chải lông thú cưng thường xuyên.

Giặt chăn gối bằng nước nóng mỗi 2 tuần.

Dùng gối và nệm chống mạt bụi.

Hút bụi, lau nhà thường xuyên.

Loại bỏ các khu vực có nấm mốc, ẩm ướt. Dùng máy lọc không khí

Máy lọc không khí có thể loại bỏ phần lớn hạt bụi nhỏ, lông thú và thậm chí virus cúm. Đây là giải pháp nhanh và hiệu quả trong không gian kín. Cải thiện thông gió Mở cửa sổ, cửa ra vào khi điều kiện không khí ngoài trời cho phép giúp không gian sống thoáng đãng hơn. Ngoài ra, chúng ta cần: Thay bộ lọc của máy lạnh.

Làm sạch ống gió.

Kiểm tra bộ lọc thông gió của các thiết bị trong nhà. Giảm độ ẩm

Độ ẩm cao là “môi trường vàng” cho nấm mốc phát triển, gây ho, khò khè và cơn hen suyễn. Có thể thực hiện các biện pháp giảm ẩm: Dùng máy hút ẩm.

Mở cửa sổ hoặc bật quạt khi nấu ăn, tắm.

Xử lý ngay điểm rò rỉ, đọng nước.

Cân nhắc sử dụng cây xanh trong nhà