Cách chọn trường đại học phù hợp năm 2026

Hà Ánh
11/05/2026 11:58 GMT+7

Thống kê của Bộ GD-ĐT, hiện nay cả nước có hơn 200 cơ sở đào tạo bậc đại học gồm cả công lập và tư thục. Vậy việc chọn trường đại học học phù hợp cần căn cứ vào những tiêu chí nào?

Thầy cô Trường ĐH Tôn Đức Thắng tư vấn, giải đáp thắc mắc về thông tin tuyển sinh, ngành học cho học sinh tại Ngày hội TDTU Open day 2026

ảnh: TDTU

Từ 14 đến 15 giờ ngày 12.5, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Cách chọn trường đại học phù hợp năm 2026". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, việc chọn đúng một môi trường học tập phù hợp không chỉ là chọn một tấm bằng, mà chính là chọn nền tảng để định hình tư duy, thái độ và bản lĩnh nghề nghiệp cho tương lai. Thống kê của Bộ GD-ĐT, hiện nay cả nước có hơn 200 cơ sở đào tạo bậc đại học (ĐH) gồm cả công lập và tư thục. Người học có nhiều lựa chọn học tập nhưng lại không đơn giản để tìm cho mình ngôi trường học ĐH phù hợp nhất. Vậy việc chọn trường học phù hợp bậc ĐH cần căn cứ vào những tiêu chí nào?

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Cách chọn trường đại học phù hợp năm 2026" sẽ có những thông tin hữu ích giúp quý phụ huynh và thí sinh trong lựa chọn môi trường học tập phù hợp, có chiến lược chuẩn bị vững vàng để tự tin chinh phục cánh cửa ĐH mơ ước.

Trong chương trình, chuyên gia cũng phân tích lợi thế khi theo học các cơ sở đào tạo khác nhau trong cùng trường ĐH, các chương trình khác nhau của cùng một ngành đào tạo, giữa chương trình trong nước và liên kết đào tạo quốc tế. Đáng chú ý là thông tin về cách thức tuyển sinh 2026, quá trình đào tạo, học phí, học bổng, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp khi theo học các chương trình này.

Chương trình sẽ diễn ra từ 14 giờ -15 giờ, gồm các chuyên gia:

  • Thầy Phùng Văn Trúc, Phó trưởng phòng Phòng Đại học, Trường ĐH Tôn Đức Thắng;
  • Thầy Nguyễn Hồng Tín, Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo và người học, Phân hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa;
  • Thầy Lê Quốc Bảo, Trợ lý Trưởng phòng, Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng;
  • Thầy Huỳnh Nghĩa Trí, chuyên viên Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Bạn đọc quan tâm tới việc chọn trường ĐH phù hợp có thể đặt câu hỏi trong phần bình luận chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 tại các địa chỉ trên.

Học phí thấp nhất Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2026 ở mức 20,5 triệu đồng/năm

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố học phí dự kiến năm học 2026-2027 gồm nhiều mức khác nhau tùy theo chương trình và cơ sở đào tạo, trong đó thấp nhất 20,5 triệu đồng/năm.

