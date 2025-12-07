Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Cách chuyển dữ liệu từ iPhone đến ổ USB

Kiến Văn
Kiến Văn
07/12/2025 16:29 GMT+7

Khi cần chuyển dữ liệu từ iPhone sang các thiết bị không phải của Apple, giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất là sử dụng ổ USB.

Thiết bị này tương thích với máy tính Windows, điện thoại Android và hầu hết thiết bị có cổng USB. Tuy nhiên, không phải ổ USB nào cũng có thể kết nối trực tiếp với iPhone. Người dùng cần chọn ổ có đầu nối phù hợp và biết cách quản lý tệp sau khi kết nối.

Cách chuyển dữ liệu từ iPhone đến ổ USB - Ảnh 1.

Việc chuyển dữ liệu từ iPhone sang ổ USB là hoàn toàn có thể

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Đối với các mẫu iPhone 14 trở về trước, Apple sử dụng cổng Lightning độc quyền, do đó ổ USB cần có đầu nối Lightning tích hợp hoặc sử dụng bộ chuyển đổi Lightning sang USB. Kể từ dòng iPhone 15, Apple đã chuyển sang sử dụng cổng USB-C giúp người dùng dễ dàng kết nối nhiều thiết bị USB-C tiêu chuẩn không cần thêm phụ kiện.

Sau khi kết nối ổ USB, ứng dụng Files trên iPhone cho phép người dùng quản lý tài liệu tương tự như trên máy tính. Người dùng có thể duyệt thư mục, sao chép, di chuyển tệp và xem trước tài liệu trước khi chuyển. Để có trải nghiệm tốt nhất, hãy đảm bảo iPhone đang chạy phiên bản iOS mới nhất, vì các phiên bản cũ hơn có thể không hỗ trợ tốt cho ổ đĩa ngoài.

Cách thiết lập chuyển dữ liệu

Một số ổ USB có thể cắm trực tiếp vào iPhone và đi kèm với ứng dụng hỗ trợ. Quy trình thiết lập cho cả USB-C (dòng iPhone 15 trở lên) và Lightning (iPhone 14 trở về trước) đều giống nhau.

Cách chuyển dữ liệu từ iPhone đến ổ USB - Ảnh 2.

Nhiều ổ USB đi kèm cả cổng Lightning để kết nối với các iPhone 14 trở về trước

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Người dùng chỉ cần thực hiện các bước sau:

  1. Tải ứng dụng đi kèm từ App Store.
  2. Cắm ổ đĩa vào iPhone.
  3. Nếu có thông báo, hãy chạm vào Trust và nhập mật mã.
  4. Mở ứng dụng và chạm vào nút Add file (+).
  5. Chọn tệp và chạm vào Copy to Drive.

Nếu ổ USB không có ứng dụng đi kèm, hãy làm theo các bước sau:

  1. Cắm ổ USB vào iPhone.
  2. Mở ứng dụng Files và chạm vào Browse.
  3. Trong mục Locations, chọn ổ USB.
  4. Đối với tài liệu, vào mục On My iPhone hoặc iCloud Drive (trong Files), chọn tệp và nhấn vào Move hoặc Copy đến ổ USB.
  5. Đối với ảnh/video, mở ứng dụng Photos > Select, chọn hình ảnh hoặc video, nhấn Share, cuộn xuống và chọn Save to Files, sau đó chọn ổ USB làm đích và nhấn Save.

Lưu ý khi sử dụng ổ USB

Nếu sử dụng ổ USB-A thông thường, người dùng sẽ cần một bộ chuyển đổi. Đối với iPhone có cổng USB-C, người dùng cần cáp chuyển đổi USB-C sang USB-A. Đối với các mẫu Lightning, người dùng cần bộ chuyển đổi camera Lightning sang USB 3 của Apple.

Cách chuyển dữ liệu từ iPhone đến ổ USB - Ảnh 3.

Người dùng có thể cần sử dụng bộ chuyển đổi nếu các cổng không tương thích nhau

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Sau khi có bộ chuyển đổi hãy thực hiện các bước sau:

  1. Cắm bộ chuyển đổi vào iPhone.
  2. Cắm ổ đĩa flash USB vào bộ chuyển đổi.
  3. Cắm sạc iPhone vào cổng nguồn của bộ chuyển đổi.
  4. Mở ứng dụng Files chọn ổ đĩa flash trong Locations, sau đó chọn và di chuyển các tệp.

Khắc phục sự cố thường gặp

Nếu gặp lỗi "This accessory uses too much power", người dùng hãy đảm bảo cắm sạc iPhone vào cổng nguồn của bộ chuyển đổi. Nếu ổ USB không xuất hiện trong ứng dụng Files, có thể do nó được định dạng trong hệ thống tệp không được iOS hỗ trợ. Hầu hết ổ USB hoạt động tốt khi được định dạng theo chuẩn APFS, exFAT hoặc MS-DOS (FAT32). Nếu ổ đĩa được định dạng theo NTFS, người dùng sẽ cần định dạng lại.

Cách chuyển dữ liệu từ iPhone đến ổ USB - Ảnh 4.

Một số sự cố có thể xảy ra trong quá trình thiết lập

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Một vấn đề khác có thể gặp phải là thông báo lỗi "The operation couldn't be completed" khi cố gắng di chuyển video lớn hoặc nhiều tệp ảnh cùng lúc. Để khắc phục, hãy đảm bảo ổ USB có đủ dung lượng lưu trữ. Nếu không, người dùng có thể xuất ảnh hoặc video dưới dạng tệp riêng lẻ để giảm kích thước tệp.

Sau khi hoàn tất, người dùng có thể chia sẻ dữ liệu với hầu hết thiết bị như PC, TV, thiết bị Android, máy in hoặc bộ lưu trữ ngoài.

Tin liên quan

Khám phá các tính năng hữu ích của cổng USB-C trên điện thoại

Khám phá các tính năng hữu ích của cổng USB-C trên điện thoại

Những tính năng 'ẩn' cực xịn của cổng sạc USB-C trên điện thoại mà bạn nên thử ngay.

Khám phá thêm chủ đề

Usb Iphone chuyển dữ liệu bộ chuyển đổi khắc phục sự cố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận