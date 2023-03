Cách Đà Nẵng xử lý tiếng ồn quá hay!

Thanh Niên thông tin, từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng chức năng ở TP.Đà Nẵng đã triển khai các đợt kiểm tra chuyên đề về khí cười, bóng cười, shisha và tiếng ồn, qua đó xử phạt nặng các cơ sở có sai phạm và cương quyết tạm đình chỉ các cơ sở ồn ào... Các cơ sở bất chấp, cố tình tái phạm, không chấp hành, sẽ bị kiến nghị rút giấy phép kinh doanh. Đặc biệt, động thái xử phạt chuỗi quán nhậu mở nhạc ồn ào khu vực tây bắc TP, trên đường Hoàng Thị Loan (P.Hòa Minh) của Công an Q.Liên Chiểu, đã nhận được nhiều sự đồng tình của bạn đọc (BĐ).



Lực lượng chức năng ở TP.Đà Nẵng kiểm tra, xử lý vi phạm tại cơ sở Idol Food & Beer NGUYỄN TÚ





N ÊN ĐÓNG CỬA CÁC CƠ SỞ TÁI PHẠM NHIỀU LẦN

BĐ Nguyễn Phúc Tài phân tích: "Có thực tế là nhiều quán nhậu, nhà hàng đã tạo sự sôi động, thu hút sự chú ý của khách bằng cách mở nhạc, gây ra tiếng ồn quá lớn... Nhiều người ngụy biện rằng, đó là giải trí, là phương tiện để kinh doanh, không cần phải căng thẳng với nhau làm gì... Nhưng thực tế, nếu phải thường xuyên bị âm thanh khủng, loa công suất lớn "tra tấn" một thời gian dài, sẽ có cảm nhận đó là cực hình. Hậu quả là không ít những vụ án mạng xuất phát từ nguyên nhân này trong khuôn khổ xóm làng, dân cư...".

Cùng góc nhìn, BĐ Hoàng Sơn viết: "Tôi là người dân địa phương. Đúng như báo phản ánh, khu vực tây bắc Đà Nẵng có rất nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, karaoke... thu hút khách không chỉ ở địa phương mà còn khách vãng lai, khách du lịch từ nơi khác đến. Ở nhiều quận tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng có tổ chức nhiều đợt xử lý tiếng ồn nói riêng và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh khác nói chung. Chỉ khu biệt trong việc xử lý tiếng ồn, mà nhiều người dân chúng tôi hay ví von là "tra tấn lỗ tai người khác", mặc dù nhiều cơ sở đã bị xử lý nhiều lần (như trường hợp quán nhậu Victory ở Đà Nẵng, tính từ năm 2022 đến nay bị xử phạt 4 lần, Thanh Niên đã phản ánh) nhưng vẫn tái phạm, phải chăng mức phạt chưa tương xứng? Đối với những trường hợp tái phạm nhiều lần, đề xuất cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh".

Quán nhậu Victory (TP.Đà Nẵng) bị xử phạt 4 lần, đình chỉ 4 tháng 15 ngày, đã treo bảng sang quán NGUYỄN TÚ

M ONG CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC CŨNG QUYẾT LIỆT

BĐ Phước Thành chia sẻ: "Tôi sống ở địa phương khác, không phải ở Đà Nẵng, nhưng tôi nhận thấy cũng có thực trạng âm thanh công suất lớn ở các quán nhậu làm phiền, ảnh hưởng đến sinh hoạt, giấc ngủ của người dân. Không chỉ Đà Nẵng hay địa phương tôi sống, thực trạng này phổ biến ở nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, đặc biệt những đô thị lớn, những tỉnh thành thu hút khách du lịch. Ở một số địa phương, đặc biệt vào thời điểm các dịp lễ tết, cơ quan chức năng đều thể hiện sự quyết tâm xử lý, nhưng sau đó lại "chìm" xuống. Đây là vấn đề văn minh, chất lượng sống đô thị, nên không thể giải quyết theo cách thức "đánh trống bỏ dùi" được, mà phải kiểm tra, giám sát, xử lý thường xuyên".

BĐ Thanh Lê cho rằng: "Nhiều địa phương than khó xử lý tiếng ồn ở các khu đô thị vì khi nhận được tin báo của người dân, hay khi đoàn kiểm tra xuống hiện trường làm việc, thiếu phương tiện, máy móc. Tuy nhiên, qua thông tin các bài viết về vấn đề này trên Báo Thanh Niên, ở Đà Nẵng vẫn có thể xử lý được, do phối hợp Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung kiểm tra, đo tiếng ồn làm căn cứ lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm. Hy vọng sau Đà Nẵng, các địa phương cũng sẽ ra quân dẹp quán nhậu hoạt động quá giờ quy định, gây ồn ào mất trật tự, trị an".

BĐ Truong Cong Minh đề xuất: "Để giải quyết triệt để, nếu cơ sở kinh doanh nào tái phạm nhiều lần, cần phải rút giấy phép kinh doanh. Chưa hết, cần phải theo dõi chủ đầu tư kinh doanh, tránh trường hợp bị xử phạt, bị rút giấy phép kinh doanh quán này, thì mở quán mới tiếp tục kinh doanh, tiếp tục vi phạm. Ngoài những giải pháp xử lý tiếng ồn "tra tấn" người dân, đã đến lúc các cơ quan liên quan cũng phải ngồi lại để bàn đến các giải pháp hài hòa giữa lợi ích người dân xung quanh và cơ sở kinh doanh, giải trí. Ví dụ, quy hoạch những khu ăn uống, vui chơi, giải trí... nằm cách khu dân cư, ở đó tiếng ồn không ảnh hưởng đến giờ giấc, sinh hoạt, nhu cầu nghỉ ngơi chính đáng của người dân...".