Vào 8 giờ 30 sáng nay (11.4), Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Trường ĐH Cửu Long.

Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Tham dự trực tiếp chương trình có khoảng 4.500 học sinh lớp 11 và 12 của gần 30 trường THPT tại nhiều địa phương: Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp và TP.Cần Thơ.

Các học sinh hào hứng với các trò chơi khởi động trước buổi tư vấn ảnh: Duy Anh

Rộn ràng ngày hội Tư vấn mùa thi sáng nay tại Trường ĐH Cửu Long ảnh: Duy Anh

Đoàn xe đưa học sinh các tỉnh khu vực ĐBSCL đến Trường ĐH Cửu Long tham gia chương trình tư vấn ảnh: Nam Long

Khuôn viên Trường ĐH Cửu Long trong buổi sáng diễn ra chương trình Tư vấn mùa thi ảnh: Nam Long

Từ ngày 17.4 đến hết ngày 21.4, các trường THPT sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT. Có thể nói, đây là thời gian rất quan trọng với học sinh lớp 12 nói riêng và thí sinh thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển vào ĐH nói chung. Trước thời điểm này, chuyên gia tuyển sinh đến từ các trường ĐH sẽ có những lời khuyên, thông tin lưu ý cần thiết với thí sinh cách đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH năm nay.

Độc đáo các tiết mục văn nghệ của lưu học sinh Trường ĐH Cửu Long trong chương trình Tư vấn mùa thi sáng 11.4 ảnh: Duy Anh

Trong khi đó, cuối tuần qua, học sinh vừa hoàn thành đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Điểm của kỳ thi này có giá trị như thế nào đối với việc xét tuyển vào ĐH năm nay, thí sinh có nên tiếp tục tham dự đợt 2 của kỳ thi này không khi thời điểm này trùng với lịch thi học kỳ 2?

NGƯT-PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, phát biểu khai mạc chương trình ảnh: Duy Anh

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển nội dung số, phụ trách Ban Giáo dục Báo Thanh Niên, trao tặng thư cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường ĐH Cửu Long ảnh: Duy Anh

Ban Giám hiệu Trường ĐH Cửu Long và đại diện Báo Thanh Niên trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh ảnh: Duy Anh

Nội dung quan trọng của chương trình là phần tư vấn chuyên sâu của đại diện các trường ĐH xung quanh kỳ thi và xét tuyển năm 2026, giải đáp băn khoăn về lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với bản thân. Với tình hình xét tuyển ĐH năm nay, thí sinh cần lưu ý những điều gì để trúng tuyển đúng ngành, trường yêu thích?

Học sinh tham chương trình tư vấn được nhận Báo Thanh Niên để có thêm thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH ảnh: Nam Long

Học sinh đặt nhiều câu hỏi trong chương trình tư vấn ảnh: Duy Anh

Nhiều hoạt động thu hút học sinh tham gia ngày hội tư vấn sáng nay ảnh: Duy Anh

Chuyên gia tư vấn các trường trong chương trình Tư vấn mùa thi sáng nay.

Ban tư vấn trong chương trình sáng nay tại Trường ĐH Cửu Long ảnh: Duy Anh

Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, cố vấn tuyển sinh và đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó phòng Đào tạo ĐH Cần Thơ

Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Tiến sĩ Nguyễn Văn Long Giang, Trưởng khoa Giao thông và năng lượng, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM

Thạc sĩ Hoàng Thanh Tú, Phó trưởng phòng Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)