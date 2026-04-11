Vào 8 giờ 30 sáng nay (11.4), Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Trường ĐH Cửu Long.
Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.
Tham dự trực tiếp chương trình có khoảng 4.500 học sinh lớp 11 và 12 của gần 30 trường THPT tại nhiều địa phương: Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp và TP.Cần Thơ.
Rộn ràng ngày hội Tư vấn mùa thi sáng nay tại Trường ĐH Cửu Long
ảnh: Duy Anh
Từ ngày 17.4 đến hết ngày 21.4, các trường THPT sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT. Có thể nói, đây là thời gian rất quan trọng với học sinh lớp 12 nói riêng và thí sinh thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển vào ĐH nói chung. Trước thời điểm này, chuyên gia tuyển sinh đến từ các trường ĐH sẽ có những lời khuyên, thông tin lưu ý cần thiết với thí sinh cách đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH năm nay.
Độc đáo các tiết mục văn nghệ của lưu học sinh Trường ĐH Cửu Long trong chương trình Tư vấn mùa thi sáng 11.4
ảnh: Duy Anh
Trong khi đó, cuối tuần qua, học sinh vừa hoàn thành đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Điểm của kỳ thi này có giá trị như thế nào đối với việc xét tuyển vào ĐH năm nay, thí sinh có nên tiếp tục tham dự đợt 2 của kỳ thi này không khi thời điểm này trùng với lịch thi học kỳ 2?
Nội dung quan trọng của chương trình là phần tư vấn chuyên sâu của đại diện các trường ĐH xung quanh kỳ thi và xét tuyển năm 2026, giải đáp băn khoăn về lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với bản thân. Với tình hình xét tuyển ĐH năm nay, thí sinh cần lưu ý những điều gì để trúng tuyển đúng ngành, trường yêu thích?
Chuyên gia tư vấn các trường trong chương trình Tư vấn mùa thi sáng nay.
- Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long
- Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, cố vấn tuyển sinh và đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)
- Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó phòng Đào tạo ĐH Cần Thơ
- Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
- Tiến sĩ Nguyễn Văn Long Giang, Trưởng khoa Giao thông và năng lượng, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM
- Thạc sĩ Hoàng Thanh Tú, Phó trưởng phòng Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Bình luận (0)