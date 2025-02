Cách đăng ký mã số thuế bằng số định danh cá nhân từ 1.7.2025

Số định danh cá nhân chính là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập cho công dân Việt Nam. Số định danh cá nhân của công dân Việt Nam do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và xác lập cho mỗi công dân Việt Nam, mỗi người có mã số định danh khác nhau.



Cán bộ Chi cục Thuế Q.1 hướng dẫn cho người dân làm thủ tục về thuế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại sao phải chuyển đổi mã số thuế theo số định danh cá nhân?

Từ 1.7.2025, số định danh cá nhân sẽ thay thế hoàn toàn mã số thuế cá nhân. Cấu trúc mã số thuế dành cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân, cụ thể là mã số thuế bao gồm mã số thuế dành cho doanh nghiệp, tổ chức và mã số thuế dành cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân.

Trong đó, mã số thuế dành cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân là mã số thuế do cơ quan thuế cấp đối với từng trường hợp là số định danh cá nhân do Bộ Công an cấp theo quy định của pháp luật về căn cước đối với trường hợp sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định.

Theo Tổng cục Thuế, việc chuyển đổi mã số thuế theo mã định danh cá nhân phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ số, đồng thời sẽ ngăn chặn được tình trạng mượn trộm mã số thuế cá nhân như đã xảy ra thời gian qua, khi đi quyết toán thuế, một số trường hợp mới phát hiện bị truy thuế oan.

Nếu chưa có mã số thuế cá nhân, người dân có thể đăng ký thuế lần đầu qua hình thức trực tiếp tại các chi cục thuế tại địa phương hoặc qua hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo khoản 2 điều 38 Thông tư 86/2024/TT-BTC quy định, mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh được thực hiện đến hết ngày 30.6.2025. Kể từ ngày 1.7.2025, người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sử dụng mã số thuế theo quy định tại điều 35 luật Quản lý thuế 2019, thực hiện sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Về cách đổi mã số thuế sang mã số định danh cá nhân, đối với hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp mã số thuế trước ngày 1.7.2025 nhưng thông tin đăng ký thuế của đại diện hộ kinh doanh, đại diện hộ gia đình, cá nhân không khớp đúng với thông tin của cá nhân được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế cập nhật trạng thái mã số thuế của hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân sang trạng thái 10 "Mã số thuế chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân".

Người nộp thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 4 điều 25 Thông tư 86/2024/TT-BTC để đảm bảo thông tin khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định.

Trong trường hợp cá nhân đã được cấp nhiều hơn một mã số thuế, người nộp thuế phải cập nhật thông tin số định danh cá nhân cho các mã số thuế đã được cấp để cơ quan thuế tích hợp các mã số thuế vào số định danh cá nhân, hợp nhất dữ liệu thuế của người nộp thuế theo số định danh cá nhân.

Khi mã số thuế đã được tích hợp vào số định danh cá nhân thì các hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế, giấy tờ có giá trị pháp lý khác đã lập có sử dụng thông tin mã số thuế của cá nhân tiếp tục được sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế mà không phải điều chỉnh thông tin mã số thuế trên hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế sang số định danh cá nhân.

Còn đối với hộ kinh doanh đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Từ 1.7.2025, số định danh cá nhân sẽ thay thế hoàn toàn mã số thuế cá nhân, mã số thuế hiện hành sẽ không còn sử dụng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thì thực hiện nộp hồ sơ thay đổi thông tin đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ gồm: tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 86/2024/TT-BTC; bản sao hộ chiếu (còn hiệu lực) của cá nhân nếu thông tin trên hộ chiếu có thay đổi đối với cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Đối với cá nhân, khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân và người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp) nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập hoặc Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập).

Cụ thể, hồ sơ gồm: hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập (phải có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó). Nếu cá nhân hoặc người phụ thuộc thuộc trường hợp cơ quan thuế cấp mã số thuế thì nộp kèm theo bản sao hộ chiếu có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT, thông tin thay đổi của người phụ thuộc vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT, rồi gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gồm tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST hoặc mẫu số 20-ĐK-TCT. Nếu cá nhân hoặc người phụ thuộc thuộc trường hợp cơ quan thuế cấp mã số thuế thì nộp kèm theo bản sao hộ chiếu còn hiệu lực trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên giấy tờ này có thay đổi.

Từ 1.7.2025, chuyển đổi mã số thuế theo mã định danh cá nhân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đối với những trường hợp hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại khoản 5 điều 5 Thông tư 86/2024/TT-BTC đã được cấp mã số thuế trước ngày 1.7.2025 và thông tin đăng ký thuế này đã khớp đúng với thông tin của cá nhân được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân được sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế bắt đầu từ ngày 1.7.2025, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung nghĩa vụ thuế phát sinh theo mã số thuế đã cấp trước đó.

Cơ quan thuế sẽ theo dõi, quản lý toàn bộ dữ liệu của hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân, dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc bằng số định danh cá nhân.