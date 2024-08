Cách đạt điểm cao bài thi nói trong IELTS, kỹ năng người Việt kém nhất

Cẩn trọng khi dùng đề "dự đoán"

Như Thanh Niên đã đưa tin, một trong những "đặc sản" của thị trường luyện thi IELTS là các bộ đề "dự đoán" (forecast), trong đó đưa ra một số chủ đề nhất định ở bài thi nói. Từ trải nghiệm thực tế, thầy Đinh Quang Tùng cho rằng đúng là có chủ đề trong đề "dự đoán" xuất hiện trong bài thi thật, tuy nhiên việc thí sinh chỉ chăm chăm ôn luyện những chủ đề này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

"Đáng ngại nhất chính là việc thí sinh 'học tủ'. Điều này hoàn toàn không nên bởi các câu trả lời thường khó thuộc lòng, khó giúp thí sinh đạt điểm tối ưu vì giám khảo có thể đặt câu hỏi phụ để phát hiện việc 'học tủ', và không có tính ứng dụng", thầy Tùng nói.

Tương tự, thầy Luyện Quang Kiên cho rằng có trường hợp thí sinh nói theo kiểu "học tủ" và nhận điểm cao hơn so với trình độ thực. "Tuy vậy, rủi ro rất lớn cho thí sinh 'học tủ' là bị giám khảo nhận ra và bị hỏi vặn lại những câu khó lường hơn để đánh giá năng lực thật. Đây là lý do nhiều bạn nghĩ rằng mình làm tốt do 'trúng tủ' nhưng điểm nhận về lại không như mong đợi", thầy Kiên nêu quan điểm.