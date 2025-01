Cách giảm 3kg trong 1 tháng: Chìa khóa sở hữu vóc dáng mơ ước

1 tháng giảm 3kg có sao không?

Không, việc giảm 3kg trong 1 tháng là bình thường nếu được bác sĩ có chuyên môn ra phác đồ riêng cho bạn. Ngược lại, nếu bạn tự giảm 3kg mỗi tháng tại nhà không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Anh D. giảm 22kg cân nặng sau 10 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Hướng dẫn cách giảm 3kg trong 1 tháng an toàn và hiệu quả

1. Chế độ dinh dưỡng khoa học

Chế độ dinh dưỡng khoa học sẽ giúp bạn giảm 3kg trong 1 tháng hiệu quả và an toàn. Khẩu phần cần chứa cả carb (đường, tinh bột, chất xơ), protein (chất đạm) và lipid (chất béo). Carb có vai trò cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Protein hỗ trợ duy trì cơ bắp. Chất béo có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động trao đổi chất. Chất xơ nhằm hỗ trợ tiêu hóa và kéo dài cảm giác no.

Đồng thời, cần ưu tiên thực phẩm ít calo như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein (thịt nạc, cá, thực vật)… Tránh ăn thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường hoặc chất béo không lành mạnh.

2. Tập luyện giảm cân

Tập luyện cũng là cách giảm 3kg trong 1 tháng nhờ tiêu hao nhiều năng lượng, tăng trao đổi chất, tạo mức thâm hụt calo lớn và phát triển cơ bắp. Bạn hãy duy trì tần suất vận động đều đặn ít nhất 30 phút/ngày, kết hợp giữa cardio (như chạy bộ, đạp xe) và các bài tập rèn luyện sức mạnh. Bạn có thể bắt đầu bằng các bài tập ở mức độ dễ và tăng dần độ khó. Tại Trung tâm Giảm cân Tâm Anh, các chuyên gia hướng dẫn bạn cách vận động nhẹ nhàng, phù hợp sở thích, tình trạng bệnh, không phải tập luyện khổ sở nhưng vẫn giảm cân theo mong muốn.

3. Lối sống tích cực

Ngoài 2 phương pháp trên, để có thể giảm 3kg trong 1 tháng hiệu quả, bạn cần có lối sống tích cực cũng giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa, duy trì sức khỏe tối ưu và sống khỏe hơn. Bởi nếu không kiểm soát được bản thân, tình trạng căng thẳng kéo dài gây tăng nồng độ hormone cortisol (hormone căng thẳng). Nồng độ cortisol cao khiến tâm trạng bất ổn, gây thèm ăn và tăng cân không kiểm soát. Ngoài ra, mặc cảm, tự ti, buồn bã cũng khiến cơ thể thèm ăn hơn, ngại tham gia các hoạt động thể chất dễ tăng cân hơn.

Các phương pháp y khoa hỗ trợ giảm cân

Để trong 1 tháng giảm 3kg hiệu quả và an toàn, bạn có thể thử các phương pháp y khoa hỗ trợ giảm cân (bao gồm cả giảm cân cho dân văn phòng) ở các cơ sở y tế chuyên điều trị giảm cân giảm mỡ. Trung tâm Giảm cân Tâm Anh quy tụ các chuyên gia đầu ngành, tu nghiệp ở các nước Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật, Hàn… giúp bạn giảm cân an toàn, hiệu quả cao, dễ thực hiện nhờ liệu trình riêng biệt từng cá nhân, dựa trên phương pháp kết hợp điều trị giảm cân đa mô thức, kết hợp nhiều chuyên khoa gồm:

Điều trị nội khoa bằng các loại thuốc hiện đại, tiên tiến được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) công nhận toàn cầu, Bộ Y tế cấp phép sử dụng.

Dinh dưỡng.

Y học vận động.

Tâm lý trị liệu.

Giảm mỡ từng vùng hiệu quả với những phương pháp công nghệ cao như: đông hủy mỡ, sóng điện cao tần, laser…

Phẫu thuật đặt bóng hoặc thu nhỏ dạ dày với một số trường hợp đặc biệt.

Các lưu ý sức khỏe khi giảm 3kg trong 30 ngày

Để giảm 3kg trong 1 tháng hiệu quả và an toàn, bạn cần lưu ý tuân thủ 3 nguyên tắc gồm: tạo thâm hụt calo, chế độ dinh dưỡng hợp lý và tăng cường vận động. Để giảm cân an toàn, bạn nên đến bệnh viện có cơ sở điều trị giảm cân đăng ký liệu trình ngắn. Bởi giảm cân ở cơ sở không an toàn khiến bạn dễ xuất hiện:

Thường xuyên cảm thấy mệt, thiếu sức sống, làm việc không hiệu quả, kém minh mẫn.

Tâm trạng thay đổi thất thường, dễ bực và cáu gắt.

Gặp vấn đề về tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy thường xuyên.

Mắc bệnh phổ biến như viêm họng, cảm cúm, nhiễm trùng… có thể cảnh báo suy giảm miễn dịch.

Giảm 3kg trong 1 tháng tại cơ sở y tế chuyên sâu được xem bình thường, nhưng nếu giảm tại nhà rất nguy hiểm. Hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn cách giảm cân an toàn, dễ thực hiện.

