Cách giữ SIM chính chủ ở nước ngoài mà không cần về nước xác thực thông tin

Ngày 28.4, nhà mạng Vinaphone cho biết, thời gian qua đã nhận được phản ánh của nhiều người dùng về việc làm thế nào để xác thực thông tin thuê bao di động (xác thực SIM chính chủ) khi đang làm việc, du học, công tác ở nước ngoài.

Theo nhà mạng, để thực hiện xác thực thông tin thuê bao khi đang ở nước ngoài, khách hàng cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản là hoàn toàn có thể thực hiện xác thực thành công.

Thay vì phải trực tiếp đến điểm giao dịch, toàn bộ quy trình xác thực có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên ứng dụng MyVNPT. Người dùng chỉ cần tải ứng dụng, đăng nhập bằng số thuê bao thông qua mã OTP, sau đó truy cập mục "Thông tin thuê bao" và chọn "Xác thực ngay".

Tại đây, lựa chọn hình thức "Quét CCCD gắn chip" và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình xác thực. Toàn bộ thao tác chỉ mất vài phút nếu đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết.

Do hạn chế truy cập từ nước ngoài nên khách hàng không thể thực hiện việc xác thực thông qua qua ứng dụng VNeID mà cần sử dụng giải pháp quét CCCD gắn chip để thay thế.

Thứ hai, người dùng phải sử dụng điện thoại thông minh có tính năng hỗ trợ NFC để đọc được CCCD gắn chip. Thứ 3, số thuê bao cần xác thực phải nhận được tin nhắn để lấy mã xác thực (OTP).

Một lưu ý quan trọng là khách hàng phải trực tiếp thực hiện xác thực do hệ thống có bước đối soát khuôn mặt (eKYC) với dữ liệu trên CCCD gắn chip.

Ngoài ra, nếu SIM đang ở nước ngoài, khách hàng cần kích hoạt chế độ chuyển vùng quốc tế và GPRS để nhận OTP, đồng thời nên tắt dữ liệu di động và sử dụng WiFi nhằm tránh phát sinh chi phí không cần thiết.

Trường hợp SIM để tại Việt Nam hãy nhờ người thân hỗ trợ lắp SIM vào máy điện thoại bất kỳ, bật nguồn để nhận OTP và cung cấp lại cho người dùng để đăng nhập ứng dụng MyVNPT từ xa.

Việc xác thực thông tin thuê bao không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định mà còn giúp khách hàng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hạn chế rủi ro liên quan đến giả mạo thông tin.

Nhà mạng MobiFone cho hay, với các khách hàng đặc thù, nhà mạng sẽ chủ động thông báo, tăng cường truyền thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng, đồng thời tổ chức lực lượng hỗ trợ khi cần thiết nhằm bảo đảm mọi khách hàng đều có thể thực hiện xác thực thuận lợi.