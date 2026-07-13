Cách kiểm tra chu kỳ sạc và độ chai pin iPad

Không giống như iPhone, các dòng máy tính bảng iPad mất nhiều thời gian hơn để được Apple cung cấp tính năng kiểm tra độ chai pin. Dù hãng chưa từng giải thích, nguyên nhân có thể do iPad ít được dùng thường xuyên nên người dùng không nhận ra sự xuống cấp của pin, hoặc do viên pin lớn của máy vốn có thời lượng sử dụng lý thuyết lâu hơn smartphone. Hiện tại, tính năng xem tình trạng pin (Battery Health) trực tiếp trong phần Cài đặt (Settings) chỉ hỗ trợ các dòng máy mới như iPad Pro M4, iPad Air M2, iPad mini A17 Pro và iPad A16 trở lên.

Vì sao Apple giấu tính năng kiểm tra độ chai pin trên iPad đời cũ?

Đối với các dòng máy mới này, người dùng dễ dàng theo dõi lịch sử sạc, dung lượng tối đa, số chu kỳ sạc và thiết lập giới hạn sạc 80%. Tuy nhiên, nếu đang sở hữu một chiếc iPad đời cũ nằm ngoài danh sách hỗ trợ, bạn vẫn có hai cách khả thi để tự kiểm tra. Phương án đầu tiên là liên hệ trực tiếp bộ phận hỗ trợ của Apple, trình bày các lỗi pin như sạc chậm hoặc không giữ năng lượng để yêu cầu họ chạy chẩn đoán từ xa nhằm nhận báo cáo chi tiết.

Có thủ thuật giúp tự kiểm tra chu kỳ sạc và độ chai pin iPad cũ ẢNH: GEMINI AI

Nếu không muốn liên hệ tổng đài, bạn có thể tải ứng dụng bên thứ ba như coconutBattery dành cho hệ điều hành macOS trên máy tính. Sau khi kết nối iPad với máy Mac qua cổng USB-C, phần mềm này sẽ lập tức hiển thị đầy đủ thông số về dung lượng thực tế, số chu kỳ sạc và nhiệt độ pin hiện tại. Nếu chịu chi tiền cho gói Plus hoặc trọn đời, người dùng còn được cung cấp các phân tích chuyên sâu về tuổi thọ pin, thống kê ổ cứng SSD và nhận thông báo ngay trong thanh menu của Mac.

Bên cạnh việc kiểm tra, các chuyên gia khuyên người dùng nên tận hưởng chiếc máy tính bảng này một cách thoải mái thay vì quá gò bó vào các giới hạn. Dù vậy, vẫn nên áp dụng vài mẹo đơn giản để cải thiện độ bền của pin như dùng cáp sạc chính hãng Apple hoặc Beats, tránh ánh nắng trực tiếp và cập nhật phần mềm liên tục. Việc tắt màn hình khi không sử dụng, bật chế độ máy bay ở vùng sóng yếu hoặc ưu tiên kết nối Wi-Fi ổn định cũng giúp ích rất nhiều.

Đặc biệt, người dùng được khuyến khích ưu tiên sử dụng các phụ kiện chính hãng như Magic Keyboard, Apple Pencil Pro và kết nối tai nghe AirPods không dây. Nguyên nhân là vì việc cắm các loại tai nghe có dây thông qua cổng kết nối vật lý USB-C sẽ gây tiêu tốn nhiều điện năng của máy hơn. Những thủ thuật nhỏ nhưng thực tế này sẽ giúp duy trì tuổi thọ linh kiện bền bỉ hơn, mang lại trải nghiệm mượt mà trong suốt quá trình tận hưởng thiết bị.