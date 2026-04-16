iPad có tính năng giúp 'cứu nguy' khi iPhone hết pin

Kiến Văn
16/04/2026 09:54 GMT+7

Ít ai để ý một số mẫu iPad có thể đóng vai trò như sạc dự phòng, giúp nạp pin cho iPhone và thiết bị khác trong tình huống khẩn cấp.

Nhiều người dùng iPad có thể chưa biết thiết bị này sở hữu tính năng sạc dự phòng, hữu ích trong những tình huống khẩn cấp khi pin iPhone yếu và không có nguồn sạc. Tính năng này đặc biệt phát huy tác dụng khi người dùng gặp sự cố mất điện hoặc sau một ngày dài di chuyển. Nếu có iPad bên cạnh, người dùng có thể dễ dàng sạc các thiết bị khác thông qua cổng USB-C.

Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu iPad đều hỗ trợ tính năng này. Chỉ một số phiên bản nhất định, như iPad Pro 2018, iPad Air 4, iPad mini 6 và iPad 10 (cùng các mẫu mới hơn), mới có khả năng sạc cho các thiết bị như iPhone, Apple Watch và các thiết bị bên thứ ba như máy ảnh hay màn hình. Lưu ý rằng iPad không thể sạc các thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng như MacBook.

Cách biến iPad thành 'sạc dự phòng'

Để sử dụng iPad như một cục sạc dự phòng, người dùng cần đảm bảo thiết bị của mình có cổng USB-C. Kết nối thiết bị cần sạc qua cáp USB-C và quá trình sạc sẽ tự động bắt đầu thông qua công nghệ USB Power Delivery. Điều đó có nghĩa là iPad 10 có thể sạc iPad Pro 13 inch, nhưng cũng có thể ngược lại. Nếu gặp vấn đề trong việc chuyển nguồn điện, người dùng có thể thử đảo ngược thứ tự kết nối cáp.

Tuy nhiên, cần lưu ý tốc độ sạc từ iPad sang thiết bị khác tương đối chậm. Do đó, không nên kỳ vọng iPhone sẽ được sạc từ 0% lên 50% trong vòng 30 phút. Tính năng này phù hợp hơn cho các thiết bị như Apple Watch và AirPods nhờ vào dung lượng pin nhỏ hơn. Đối với nhu cầu sạc thường xuyên, người dùng nên cân nhắc đầu tư vào một cục sạc dự phòng chuyên dụng với giá cả phải chăng hơn nhiều so với một chiếc iPad.

