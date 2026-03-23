Video Thời sự

Cách nào để ngồi tại nhà vẫn đọc được hàng chục nghìn đầu sách quý?

Sầm Ánh - Công Khởi
23/03/2026 05:00 GMT+7

Không còn phải tìm sách trực tiếp tại thư viện, giờ đây chỉ với một thiết bị điện tử thông minh, người dân có thể tiếp cận hàng chục nghìn tài liệu mọi lúc, mọi nơi. Mô hình này đang được Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Công ty cổ phần công nghệ Rebo triển khai, mở ra cách tiếp cận tri thức thuận tiện hơn cho cộng đồng.

Chỉ với một chiếc máy tính bảng hay điện thoại thông minh, người dân giờ đây có thể dễ dàng truy cập và đọc khoảng 14.500 tài liệu sách giấy và 9.000 tài liệu điện tử mọi lúc, mọi nơi, chỉ sau vài thao tác đơn giản.

Ở tuổi 73, ông Phạm Quang Hùng cho biết, thay vì phải trực tiếp đến thư viện như trước, giờ đây ông có thể ngồi ngay tại nhà để tìm kiếm và đọc những tài liệu mình quan tâm một cách dễ dàng.

- Ảnh 1.

Ông Phạm Quang Hùng hài lòng khi trải nghiệm thư viện số thông minh tại phường Tân Sơn Nhất

ẢNH: CÔNG KHỞI

Những tiện ích này đang dần thay đổi thói quen tiếp cận tri thức của người dân, từ cách đọc truyền thống sang môi trường số linh hoạt và hiện đại hơn.

Và không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, mô hình này còn chính thức được triển khai rộng rãi khi Thư viện số thông minh P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM vừa được ra mắt trong năm 2026, đánh dấu một bước tiến trong việc đưa công nghệ vào phục vụ đời sống cộng đồng.

Đặc biệt, với những người có nhu cầu tiếp cận tri thức theo cách riêng, như nghe sách nói thay vì đọc, thư viện số cũng mở ra thêm nhiều lựa chọn phù hợp.

- Ảnh 2.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, kho tri thức hàng chục nghìn đầu sách giờ đây đã có thể “mở ra” trong tích tắc

ẢNH: SẦM ÁNH

Tại phường Tân Sơn Nhất, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ dừng lại ở quản lý hành chính, mà còn được mở rộng sang lĩnh vực văn hóa, giáo dục, phục vụ trực tiếp nhu cầu học tập và tiếp cận tri thức của người dân.

Từ định hướng đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan, cùng sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ, từng bước số hóa dữ liệu, xây dựng kho tri thức điện tử.

- Ảnh 3.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Công ty cổ phần công nghệ Rebo triển khai, mở ra cách tiếp cận tri thức thuận tiện hơn cho cộng đồng

ẢNH: SẦM ÁNH

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc đưa tri thức đến gần người dân qua thiết bị thông minh là bước đi thiết thực, góp phần hình thành thói quen học tập chủ động.

Khi các nền tảng này tiếp tục được hoàn thiện và lan tỏa, tri thức sẽ không còn bị giới hạn bởi thời gian hay khoảng cách, mà trở thành nguồn tài nguyên chung, phục vụ mọi người, mọi lúc, mọi nơi.

