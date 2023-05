Cách phát hiện một dấu hiệu ung thư khi xả nước bồn cầu

Tuyến tụy là một cơ quan nhỏ ở phía sau bụng, cạnh gan, có chức năng sản xuất hoóc môn và enzyme. Ung thư tuyến tụy có thể phát triển trong nhiều năm trước khi gây ra các triệu chứng, khiến bệnh nhân và bác sĩ khó nhận biết. Nhiều triệu chứng tương tự như các triệu chứng của bệnh khác, nên cần phải được bác sĩ kiểm tra sớm, theo tờ Express.



Ung thư tuyến tụy được mô tả là loại ung thư "thầm lặng" vì các triệu chứng thường không xuất hiện trong giai đoạn đầu SHUTTERSTOCK

Phân mỡ là gì?

Theo Tổ chức Ung thư tụy của Anh Pancreatic Cancer UK, "phân mỡ" là một triệu chứng cần lưu ý và có thể gây khó khi xả xuống bồn cầu.

Pancreatic Cancer UK giải thích: Phân mỡ là khi đi ngoài sẽ có váng dầu, có thể to, cồng kềnh, có mùi kinh khủng, có thể nổi và khó xả xuống bồn cầu.

Nguyên nhân là do chất béo trong phân. Do ung thư tuyến tụy đã ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, do đó chất béo trong thức ăn không được tiêu hóa đúng cách.

Tiến sĩ Matthew Noble, Giám đốc y tế của Trung tâm y tế Babylon Health tại Anh, cho biết các triệu chứng của ung thư tuyến tụy lúc đầu có thể rất nhỏ, mơ hồ và không đặc hiệu. Chúng cũng có thể xuất hiện rồi biến mất, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn.

Ông Noble khuyên: Nhiều triệu chứng sớm của ung thư tuyến tụy, bao gồm khó tiêu, đau lưng và bụng, tương tự như các triệu chứng của các bệnh ít nghiêm trọng khác, như hội chứng ruột kích thích, trào ngược và đau cơ.

Nan giải ở chỗ là những bệnh này rất phổ biến trong khi ung thư tuyến tụy vẫn còn tương đối hiếm, vì vậy hễ ai gặp các triệu chứng này đều nghĩ là do các nguyên nhân khác chứ không phải do tuyến tụy.

Theo bác sĩ Noble, các triệu chứng muộn hơn bao gồm vàng da, thay đổi trong phân, sụt cân và mệt mỏi.

Ông nói thêm: Nếu gặp các triệu chứng khó tiêu, đau lưng hoặc đau bụng kéo dài nên đi khám.

Một triệu chứng cần lưu ý của ung thư tuyến tụy là phân mỡ - có thể gây khó xả xuống bồn cầu SHUTTERSTOCK

Có nhiều nguyên nhân gây ra các triệu chứng như vậy, đa số là không nghiêm trọng, nhưng tốt nhất nên đi khám để làm xét nghiệm nhằm loại trừ vấn đề nghiêm trọng.

Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể bị ung thư tuyến tụy nhưng Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết người trên 75 tuổi nếu mắc một số bệnh lý nhất định như viêm tụy mạn tính lâu dài và có tiền sử ung thư tuyến tụy trong gia đình, sẽ có nguy cơ cao hơn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh

Không phải lúc nào cũng có thể ngăn ngừa ung thư tuyến tụy, nhưng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách:

Cố gắng giảm cân nếu thừa cân

Cắt giảm lượng thịt đỏ và thịt chế biến

Cố gắng giảm rượu và bỏ hút thuốc.

Các triệu chứng ung thư tuyến tụy

