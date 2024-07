Cách Rosé và Lisa (BlackPink) thể hiện tình bạn

Lisa đăng tải lên mạng xã hội video hai ngôi sao hát và nhún nhảy theo giai điệu bài hát Rockstar mà nữ idol người Thái vừa ra mắt cách đây không lâu. Người đẹp sinh năm 1997 còn chú thích bài viết bằng những lời lẽ hết sức mùi mẫn: "Rosé và tôi, chúng ta là những ngôi sao nhạc rock". Đây là chuyến thăm của Rosé đến Los Angeles, Mỹ để ủng hộ sự trở lại solo của người bạn thân.

Nhờ có chung độ tuổi và cùng sở thích nên từ lâu Lisa và Rosé đã là cặp bạn thân nổi tiếng trong giới showbiz xứ Hàn INSTAGRAM LALALALISA_M

Trong video, hai biểu tượng Kpop mặc trang phục cá tính và năng động, tăng thêm vẻ ngoài "cool" ngầu với kính râm thời trang, áo khoác và áo crop top. Họ tự tin thể hiện phong cách hoàn hảo và sự quyến rũ tự nhiên trước ống kính. Dù chỉ là một video đời thường nhưng rõ ràng Rosé và Lisa đều cho thấy khí chất và tinh thần của những ngôi sao hàng đầu Kpop.



Khi video này được ra mắt, người hâm mộ đã đổ xô vào bình luận và bày tỏ hy vọng các thành viên BlackPink khác là Jennie và Jisoo cũng sẽ tham gia thử thách. Một số khác háo hức hỏi Rosé về kế hoạch trở lại sắp tới của cô sau khi ký hợp đồng với công ty mới.

Bức ảnh Rosé để mặt mộc được chụp trong căn nhà triệu đô của Lisa tại Mỹ INSTAGRAM LALALALISA_M

Khán giả đã tinh ý nhận ra một chi tiết quan trọng khiến cuộc hội ngộ này trở nên đặc biệt hơn chính là Rosé là người đầu tiên xuất hiện trên trang TikTok của Lisa, tương tự như cách Lisa là người mở màn tài khoản của Rosé trong đợt quảng bá ca khúc solo đầu tiên On the ground hồi năm 2021. Điều này cho thấy mối quan hệ gắn bó và sự ủng hộ công khai của họ dành cho nhau.



Ngoài ra, Lisa còn chia sẻ bức ảnh Rosé nằm trên một chiếc nệm sofa trong bộ quần áo mặc nhà thoải mái. Theo đánh giá từ người hâm mộ, dường như cả hai ngôi sao đang có mặt tại ngôi nhà mà Lisa vừa "tậu" ở Beverly Hills, Mỹ.

Rosé hiện đầu quân cho công ty quản lý The Black Label do nhà sản xuất Teddy làm chủ. Còn Lisa sau khi hợp tác với RCA Records thuộc Sony Music vào tháng 4.2024, cô đã thành lập LLOUD Co. và bắt đầu sự nghiệp của riêng mình.