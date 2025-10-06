Cách tất cả chức vụ trong Đảng với ông Đỗ Trọng Hưng

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 6.10, Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII. Trong buổi sáng, Trung ương Đảng đã thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Theo Trung ương Đảng, ông Đỗ Trọng Hưng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Trước đó, tại cuộc họp hôm 26.9, Bộ Chính trị đã quyết định đề nghị Trung ương Đảng kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng.

Nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng ẢNH: MINH HẢI

Ông Đỗ Trọng Hưng (54 tuổi), quê quán xã Quảng Trung, H.Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa). Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Hưng bắt đầu sự nghiệp với vai trò chuyên viên Ban Tuyên giáo, Thư ký tổng hợp Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí: Phó chánh văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa).

Tới tháng 8.2010, ông Hưng làm Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. 3 tháng sau, vào tháng 11.2010, ông được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và giữ chức vụ này tới tháng 5.2015.

Từ tháng 5.2015, ông làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tới tháng 10.2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp đó, ông được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu vào T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới tháng 9.2024, ông được Bộ Chính trị điều động ra Trung ương, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.