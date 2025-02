Tại buổi họp báo, thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Cục phó Cục Tổ chức cán bộ (thuộc Bộ Công an), cho hay việc sắp xếp này xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ mới về bảo đảm an ninh trật tự và việc chuyển đổi trạng thái làm việc, chuyển đổi số. Đồng thời, xuất phát từ thực tiễn công an cấp xã đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Cách thức giải quyết các vụ án khi bỏ Công an cấp huyện

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển cũng cho biết những cán bộ trong diện sắp xếp, tinh gọn đều được thực hiện chính sách, chế độ theo quy định. Đồng thời, khi không tổ chức công an cấp huyện, 53 chức năng, nhiệm vụ của cấp này sẽ được bàn giao một số theo ngành dọc của công an tỉnh và một số mảng chuyển về công an xã để bảo đảm diễn ra bình thường, không đứt gãy, hoạt động hiệu quả hơn.