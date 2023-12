Cách trị chứng ngủ ngáy

Ông Alex Dimitriu, bác sĩ tâm thần và là chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ tại TP.Menlo Park (bang California, Mỹ), cho biết ngáy là hiện tượng xuất hiện khi cơ vùng họng co lại khiến không khí bị chặn, không thể thoát ra bằng đường mũi hoặc miệng một cách trơn tru, kết quả tạo ra âm thanh "khò khò" khó chịu. Ngáy sẽ làm ồn, ảnh hưởng tới giấc ngủ của bản thân và mọi người xung quanh, theo chuyên trang sức khỏe The Health.

Trong trường hợp tiếng ngáy xuất hiện vì ảnh hưởng của tư thế ngủ, có thể chuyển sang tư thế nằm nghiêng người sang trái, hoặc gối đầu cao hơn Shutterstock

Nguyên nhân làm xuất hiện tiếng ngáy

Có nhiều nguyên nhân khiến các cơ vùng họng co lại tạo ra tiếng ngáy. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến.

Các vấn đề đường hô hấp như nghẹt mũi, viêm xoang, viêm mũi dị ứng thường gây ra hiện tượng ngáy khi ngủ.

So với những người có thể trạng bình thường, những người thừa cân thường dễ ngáy hơn, do vùng cổ của họ có nhiều mô tế bào, những mô này tạo áp lực cho vùng họng và mũi, ngăn không cho khí lưu thông tự do, gây ra tiếng ngáy, theo The Health.

Sử dụng các chất kích thích như rượu, bia hoặc thuốc lá có thể dẫn đến ngủ ngáy. Những chất này làm tăng giãn cơ, khiến vùng mũi tiết ra nhiều chất nhầy, đường thở bị thu hẹp gây ra tiếng ngáy khi ngủ.

Tư thế ngủ cũng có thể khiến bạn tạo ra tiếng ngáy. Theo đó, nằm ngửa khi ngủ sẽ khiến lưỡi và hàm miệng tụt về phía sau họng, làm phần thịt ở cổ họng giãn ra, chặn đường thở.

Phương pháp trị chứng ngủ ngáy

Theo bác sĩ Dimitriu, xác định được nguyên nhân vì sao gây ra tiếng ngáy sẽ giúp loại bỏ hiện tượng này tốt hơn.

Thường xuyên tập thể dục thể thao, hạn chế dùng những chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, ngủ đủ giấc... giúp bạn có sức khỏe tốt Pexels

Theo đó, ông Dimitriu lưu ý rằng nếu chứng ngủ ngáy có liên quan các vấn đề về sức khỏe mũi họng, cách tốt nhất để loại bỏ ngáy là thường xuyên vệ sinh, giữ cho mũi, họng được thông thoáng.

"Sớm điều trị các triệu chứng viêm mũi, viêm xoang để tránh ngủ ngáy kéo dài. Uống nhiều nước trong giai đoạn viêm họng giúp cổ họng thông thoáng và đường hô hấp hoạt động trơn tru sẽ hạn chế khả năng tạo ra tiếng ngáy", ông Dimitriu nhấn mạnh.

Trong trường hợp tiếng ngáy xuất hiện vì ảnh hưởng của tư thế ngủ, có thể chuyển sang tư thế nằm nghiêng người sang trái, hoặc gối đầu cao hơn. Điều này sẽ giúp ngủ sâu hơn và loại bỏ được tiếng ngáy hiệu quả.

Ông Dimitriu còn khuyên rằng việc xây dựng lối sống lành mạnh cũng sẽ giúp bạn loại bỏ chứng ngủ ngáy hiệu quả. Theo đó, bạn nên thường xuyên tập thể dục thể thao, hạn chế dùng những chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, ngủ đủ giấc và hạn chế sử dụng các loại thuốc an thần trước khi ngủ.