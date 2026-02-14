Cách tuyển sinh kết hợp 2 tiêu chí Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM năm 2026

Năm 2026, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM dành phần lớn chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM kết hợp điểm học bạ ba năm THPT ảnh: nhật thịnh

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM vừa công bố phương hướng tuyển sinh trình độ ĐH chính quy năm 2026.

Trường dự kiến tuyển sinh 5.045 chỉ tiêu cho 39 ngành/nhóm ngành chương trình đào tạo thuộc 8 lĩnh vực theo 2 phương thức tuyển sinh.

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh ĐH của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển thí sinh có quốc tịch nước ngoài, tốt nghiệp THPT ở nước ngoài dựa trên kết quả học tập THPT, áp dụng cho các chương trình đào tạo theo đề án (chương trình tiên tiến, chương trình tăng cường tiếng Anh).

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 theo ngành/nhóm ngành kết hợp điểm học bạ 3 năm lớp 10, 11, 12.

Phương thức 2 có công thức xét tuyển chung gồm:

Điểm_xét_tuyển = Điểm_học_lực + Điểm_cộng + Điểm_ưu_tiên

Trong đó, tùy đối tượng thí sinh xét tuyển sẽ có công thức với điểm học lực khác nhau gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp điểm học bạ; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 kết hợp điểm học bạ.

Điểm học bạ là tổng điểm trung bình trong học bạ của 3 năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn nằm trong một tổ hợp của ngành/nhóm ngành.

Điểm thi tốt nghiệp THPT là tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT 2026 của một tổ hợp có giá trị lớn nhất trong các tổ hợp xét tuyển của ngành/nhóm ngành. Điểm quy đổi tiếng Anh của chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (TOEFL iBT hay IELTS) chỉ được áp dụng cho tổ hợp môn sử dụng kết quả thi THPT trong đó có môn tiếng Anh.

Điểm thi đánh giá năng lực là điểm thi lớn nhất của thí sinh trong 2 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM trong năm 2026, được quy đổi về thang 30 điểm.

Tất cả điểm tổ hợp của kết quả điểm thi THPT 2026, điểm tổ hợp của học bạ, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 sẽ được chuẩn hóa về thang điểm 30 khi áp dụng vào công thức kết hợp. Điểm trúng tuyển sẽ được chuẩn hóa và công bố ở mức điểm 100.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các phương thức sẽ được thông báo theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Tất cả chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh (TOEFL iBT hay IELTS) chỉ được quy đổi sang điểm môn tiếng Anh (chỉ áp dụng đối với các tổ hợp có môn tiếng Anh của kết quả kỳ thi THPT 2026 trong phương thức 2) khi thí sinh gửi minh chứng về cho trường theo đúng thời gian quy định của thông báo tuyển sinh đối với từng phương thức. Đối với phương thức 2, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh (TOEFL iBT hay IELTS) được quy đổi từ mức 4.5 trở lên theo quy định của trường.

Trường cũng công bố thông tin môn đoạt giải được cộng điểm. Cụ thể, thí sinh đoạt giải các môn sau đều được điểm cộng: toán học, vật lý học, hóa học, sinh học, tin học, trí tuệ nhân tạo (kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo toàn quốc VOAI/quốc tế), tiếng Anh.

Riêng thí sinh đoạt giải môn địa lý thì được cộng điểm vào các ngành/nhóm ngành như sau: hải dương học, nhóm ngành địa chất học, kinh tế đất đai, kỹ thuật địa chất, khoa học môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên môi trường.

Điểm cộng cơ sở theo giải thưởng học thuật, thành tích học tập hay thành tích đặc biệt của thí sinh sẽ được thông báo cụ thể trong thông báo tuyển sinh của trường trong đó điểm cộng cơ sở tối đa là 5% trên thang điểm tối đa của điểm xét tuyển.

Đối với các giải học thuật quốc tế khác sẽ do Hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định mức cộng điểm tương ứng với các giải trên theo quy định của Bộ GD-ĐT và ĐH Quốc gia TP.HCM.

Phương hướng tuyển sinh ĐH 2026 của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cũng nêu rõ, với thang 30 thì điểm cộng cơ sở tối đa là 1,5 điểm; điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD-ĐT.