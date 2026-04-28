Cách xử lý lỗi về người phụ thuộc khi tự quyết toán thuế trên eTax Mobile

Thứ nhất là đã cập nhật mã số thuế theo số định danh nhưng kê khai trên eTax Mobile báo "không thể truy vấn thông tin người phụ thuộc", không thể lấy thông tin để kê khai giảm trừ.

Cách xử lý là kiểm tra lại tình trạng người phụ thuộc: vào tra cứu người phụ thuộc -> xác định mã nào còn hiệu lực (mã đã hủy thì bỏ qua); đảm bảo người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ đúng thời gian trong năm 2025.

Người nộp thuế có thể gặp nhiều lỗi liên quan tới người phụ thuộc khi tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua eTax Mobile ẢNH: ĐAN THANH

Cập nhật lại trên eTax Mobile mẫu 20-ĐK-TH-TCT (đăng ký/thay đổi người phụ thuộc) và cập nhật lại thông tin giấy tờ căn cước công dân. Nếu vẫn lỗi, liên hệ trực tiếp cơ quan thuế nhờ mở/đồng bộ lại mã người phụ thuộc trên hệ thống.

Thứ 2 là bị trùng người phụ thuộc, muốn hủy người phụ thuộc để người còn lại làm quyết toán.

Cách xử lý là khi đang làm tờ khai quyết toán 02/QTT-TNCN, nhấn vào mục Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN.

Trong danh sách người phụ thuộc hiện ra, tìm tên người bị trùng -> nhấn vào biểu tượng thùng rác (XÓA) bên cạnh tên người đó để gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hồ sơ hoặc điều chỉnh lại chỉ tiêu "Thời gian giảm trừ: Đến tháng" cho phù hợp (ví dụ, nếu muốn người còn lại giảm trừ cả năm, phải xóa hẳn hoặc để trống thời gian giảm trừ của mình).

Sau khi xóa, tiếp tục hoàn thiện các bước còn lại và nộp tờ khai. Khi đó, hệ thống sẽ ghi nhận người phụ thuộc không giảm trừ cho người này, người còn lại sẽ đăng ký giảm trừ mà không bị báo trùng.

Sau khi tờ khai được chấp nhận, hệ thống sẽ "nhả" mã số thuế của người phụ thuộc ra để người còn lại có thể quyết toán bình thường. Người còn lại chọn "Thêm mới người phụ thuộc" và điền đầy đủ thông tin (họ tên/căn cước công dân/ngày sinh/quan hệ...).

Thứ 3 là đã đăng ký người phụ thuộc từ lâu nhưng tra cứu không hiện người phụ thuộc trên eTax Mobile. Nguyên nhân là thông tin chưa được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc dữ liệu chưa được đơn vị chi trả thu nhập cập nhật/lỗi ứng dụng/người phụ thuộc chưa có mã số thuế hoặc mã số thuế chưa được chuẩn hóa.

Cách xử lý là cập nhật ứng dụng, đảm bảo đang sử dụng phiên bản eTax Mobile mới nhất từ CH Play hoặc App Store.

Tự khai báo lại trong tờ khai: nếu tra cứu không thấy nhưng người nộp thuế vẫn có đủ hồ sơ chứng minh, tại mục "Khai báo người phụ thuộc" khi lập tờ khai quyết toán, người nộp thuế có thể chọn "Thêm mới người phụ thuộc" để điền lại thông tin vào Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN.

Thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế: cập nhật lại trên eTax Mobile mẫu 20-ĐK-TH-TCT và cập nhật lại thông tin giấy tờ căn cước công dân.

Liên hệ cơ quan thuế hoặc đơn vị chi trả: kiểm tra lại với công ty xem họ đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế chưa, hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được hỗ trợ kiểm tra trạng thái mã số thuế của người phụ thuộc.

Làm gì khi tờ khai quyết toán không hiển thị người phụ thuộc?

Lỗi thứ 4 được Thuế cơ sở 8 tỉnh Nghệ An đề cập là tra cứu có thông tin người phụ thuộc và mã số thuế trên eTax Mobile, tuy nhiên tờ khai quyết toán không hiển thị người phụ thuộc.

Cách xử lý là thoát khỏi tờ khai, đăng nhập lại eTax Mobile -> vào lại phần quyết toán, tải lại dữ liệu -> kiểm tra lại từng người phụ thuộc xem có giảm trừ tháng/thời gian hiệu lực/quan hệ người phụ thuộc/căn cước công dân, mã số thuế đúng chưa.

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025 với cá nhân trực tiếp quyết toán chậm nhất là ngày 5.5 ẢNH: NGỌC THẮNG

Có trường hợp tra cứu thấy đúng nhưng tờ khai quyết toán thuế không tự kéo. Khi đó, người nộp thuế vẫn kê khai thủ công bảng kê người phụ thuộc, có thể chọn "Thêm mới người phụ thuộc" để điền lại thông tin vào Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN.

Thứ 5 là lỗi thông tin người phụ thuộc không có trên Cơ sở dữ liệu về dân cư. Để xử lý, người phụ thuộc phải kiểm tra lại thông tin trên giấy tờ tùy thân đã khớp hết với dữ liệu đã đăng ký với cơ quan thuế hay chưa. Nếu lỗi tên, sai ngày sinh thì sửa lại cho đúng với thông tin trên căn cước công dân rồi chọn "Lấy thông tin căn cước công dân".

Trường hợp thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế và thông tin căn cước công dân đã đúng (tên, ngày sinh) thì người nộp thuế liên hệ cơ quan công an để cập nhật lại thông tin trên cổng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin đến cơ quan thuế nơi cư trú.