Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cadimi 'hung thần' của sầu riêng sẽ bị cấm ở Việt Nam

Chí Nhân
Chí Nhân
28/10/2025 14:56 GMT+7

Cadimi hay cadmium (Cd) chất cấm trên cây sầu riêng, gây điêu đứng cho ngành xuất khẩu tỉ USD, dự kiến sẽ bị cấm sử dụng tại Việt Nam cùng với 30 loại hoạt chất khác.

Hoạt chất cadmium hay cadimi (Cd) - "hung thần" của sầu riêng cùng 30 hoạt chất khác được đưa vào danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư ban hành "Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam", do Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ.

Cadimi 'hung thần' của sầu riêng sẽ bị cấm ở Việt Nam- Ảnh 1.

Cadimi "hung thần" của ngành hàng xuất khẩu sầu riêng bị đưa vào dự thảo danh mục hoạt chất cấm sử dụng

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo dự thảo, "Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam" gồm, nhóm thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản có 23 hoạt chất; thuốc trừ bệnh có 6 hoạt chất; thuốc trừ chuột có 1 hoạt chất và thuốc trừ cỏ 1 hoạt chất.

Đáng chú ý, trong nhóm hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, bảo quản lâm sản) bị cấm có Cadmium compound (Cd) hay có tên khác là cadimi. Đây là hoạt chất gây điêu đứng cho ngành hàng xuất khẩu tỉ USD - sầu riêng, từ cuối năm 2024 đến nay. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu sầu riêng cũng như rau quả Việt Nam nói chung trong thời gian tới.

Cadimi 'hung thần' của sầu riêng sẽ bị cấm ở Việt Nam- Ảnh 2.

Cadimi hay Cadmium compound (Cd) bị đưa vào danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam

NGUỒN: DỰ THẢO

Trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật dự kiến cấm sử dụng tại Việt Nam còn có các hoạt chất như 2,4,5-T, captan, captafol, methamidophos, aldrin, carbofuran, chlordane, methyl parathion, parathion ethyl, BHC, lindane...

Dự thảo cũng quy định thời gian chuyển tiếp với các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất carbosulfan (thuộc nhóm thuốc trừ sâu) sẽ không được nhập khẩu, chỉ được sản xuất 3 tháng và buôn bán, sử dụng 2 năm kể từ ngày thông tư này có hiệu lực.

Đối với các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất benfuracarb (thuộc nhóm thuốc trừ sâu) chỉ được sản xuất, nhập khẩu 3 tháng và buôn bán, sử dụng 1 năm kể từ ngày thông tư này có hiệu lực.

Từ năm 2017 - 2023, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và loại ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 14 hoạt chất có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường như carbendazim, thiophanate methyl, benomyl, paraquat, 2,4D, acephate, diazinon, malathion, chlorpyrifos ethyl, fipronil, glyphosate...

Trong dự thảo, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có 2.222 hoạt chất với 5.681 tên thương phẩm. So với quy định hiện nay, dự thảo có thêm 12 hoạt chất với 431 tên thương phẩm.

Trong đó, thuốc trừ sâu có 895 hoạt chất với 2.194 tên thương phẩm; thuốc trừ bệnh có 840 hoạt chất với 1.957 tên thuốc; thuốc trừ cỏ có 312 hoạt chất với 994 tên thương phẩm; thuốc trừ chuột có 9 hoạt chất với 73 tên thương phẩm; thuốc điều hòa sinh trưởng có 67 hoạt chất với 206 tên thương phẩm; chất dẫn dụ côn trùng có 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm; thuốc trừ ốc có 31 hoạt chất với 161 tên thuốc...

Xem thêm bình luận