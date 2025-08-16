Cái bắt tay tại thượng đỉnh Trump - Putin hé lộ điều gì?

Với tầm quan trọng như vậy, cuộc gặp gây chú ý kể cả về những cử chỉ chào hỏi khi hai nhà lãnh đạo gặp mặt nhau ở Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson. Tạp chí Newsweek dẫn lời bà Patty Ann Wood, một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, cho biết những cử chỉ ban đầu của họ thể hiện một sự pha trộn giữa sự tôn trọng, kiểm soát và thân mật.

Theo bà Wood, "khi ông Trump đứng chờ, ông ấy mỉm cười - một dấu hiệu cho thấy ông ấy thoải mái và mong chờ sự kiện này", cũng như thể hiện sự tự tin.

Khi ông Putin đến gần, ông Trump vỗ tay nhẹ và bước lên phía trước. Bà Wood bình luận cử chỉ đó mang ý nghĩa "thể hiện sự tôn trọng” đối với Tổng thống Nga.

Thái độ trọng thì này, theo bà Wood, cũng thể hiện ở cái bắt tay, khi Tổng thống Trump ngửa lòng bàn tay lên trên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn thể hiện sức mạnh qua một động tác “đậm chất Trump”, theo bà Wood mô tả là “giữ chặt cái bắt tay ở giữa người để kéo người kia lại gần, một cách thể hiện sức mạnh".

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay người đồng cấp Mỹ Donald Trump Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ẢNH: REUTERS

Cả hai người đều duy trì giao tiếp bằng mắt và mỉm cười, hình ảnh mà bà Wood cho rằng gợi ý "một sự cân bằng giữa sự tôn trọng và sự khẳng định". Hai người nghiêng đầu gần nhau. "Điều đó cho thấy sự ấm áp", bà nói.

Sau đó, Tổng thống Trump đưa tay trái vỗ nhẹ vào cánh tay người đồng cấp, tạo thành một "cái bắt tay kép". Bà Wood bình luận:"Đây là một tín hiệu tinh tế cho thấy làm chủ tình hình”, và “ông Putin cũng đáp lại tương tự".

Và khi hai nhà lãnh đạo bước đi, bà Wood nhận xét bàn tay của ông Trump lại di chuyển lên trên, làm thay đổi động lực.

Bà Wood nhận thấy Putin trông rất tự tin, với cánh tay đung đưa tự nhiên. Cánh tay của Tổng thống Trump vẫn ôm sát cơ thể. Có lúc, ông Trump nắm lấy khuỷu tay ông Putin và nghiêng người thì thầm. Theo bà Wood, đó "vừa là một động thái kiểm soát vừa là một cử chỉ thân mật".

Nhận xét chung, bà Wood cho rằng cuộc gặp gỡ có vẻ ấm áp, "trông giống như hai người bạn cũ gặp lại nhau sau một thời gian dài". Bà nói mình từng thấy những lần Tổng thống Trump bắt tay người khác với cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo, hoặc tránh giao tiếp bằng mắt, nhưng điều đó không xảy ra trong lần này.