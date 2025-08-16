Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thượng đỉnh Trump - Putin 'rất hiệu quả' nhưng chưa đạt thỏa thuận về Ukraine
Video Thế giới

Thượng đỉnh Trump - Putin 'rất hiệu quả' nhưng chưa đạt thỏa thuận về Ukraine

La Vi
La Vi
16/08/2025 08:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15.8 cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp ‘rất hiệu quả’, nhưng chưa đạt được thỏa thuận để giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Thượng đỉnh Trump - Putin 'rất hiệu quả' nhưng chưa đạt thỏa thuận về Ukraine

Thượng đỉnh Trump - Putin 'rất hiệu quả' nhưng chưa đạt thỏa thuận về Ukraine

Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài gần ba giờ tại Alaska, hai nhà lãnh đạo Trump và Putin mỗi người phát biểu vài phút với các phóng viên và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Ông Trump cho biết: "Có rất nhiều, rất nhiều điểm mà chúng tôi đã nhất trí. Tôi muốn nói rằng có một vài điểm lớn mà chúng tôi chưa đạt được, nhưng chúng tôi đã đạt được một số tiến triển. Như vậy là sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi có một thỏa thuận".

Hiện chưa rõ cuộc họp có tạo ra những bước đi có ý nghĩa hướng tới một lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu trong 80 năm qua hay không.

Trong phần phát biểu của mình, Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng rằng sự hiểu biết lẫn nhau sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine.

"Chúng tôi thấy được mong muốn của Tổng thống Trump trong việc hiểu được bản chất cuộc xung đột. Mọi nguyên nhân gốc rễ phải được loại trừ và mọi lo ngại của Nga phải được xem xét. Tôi đồng ý với Tổng thống Trump rằng an ninh của Ukraine phải được đảm bảo", ông Putin nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga nói rằng ông hy vọng Ukraine và châu Âu "sẽ không cố gắng tìm cách phá hoại việc đối thoại".

Liên quan mối quan hệ Nga - Mỹ, Tổng thống Putin nói rằng mối quan hệ đối tác đầu tư giữa 2 nước có tiềm năng lớn. Ông cảm ơn Tổng thống Trump vì sự hợp tác và những lời nói thân thiện trong cuộc gặp và bày tỏ hy vọng “những thỏa thuận hôm nay sẽ là khởi điểm cho việc khôi phục mối quan hệ giữa Nga và Mỹ".

Hai Tổng thống Trump và Putin, cùng với các trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu, đã hội đàm trong một căn phòng tại căn cứ Không quân ở Anchorage, Alaska, trong cuộc gặp đầu tiên của họ kể từ năm 2019. Phông nền xanh phía sau họ có in dòng chữ "Theo đuổi Hòa bình".

Mục tiêu mà ông Trump công bố trước cuộc gặp là đảm bảo ngừng giao tranh và ông Putin cam kết sẽ nhanh chóng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy để đàm phán chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm.

Ông Trump nhấn mạnh chính Ukraine sẽ quyết định về khả năng nhượng bộ lãnh thổ nếu có.

Tại cuộc họp báo sau cuộc họp với ông Putin, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gọi điện cho Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo NATO để cập nhật cho họ về nội dung cuộc trao đổi.

Trong những lời nói cuối cùng trước khi kết thúc họp báo, hai Tổng thống Trump và Putin đã bày tỏ hy vọng sẽ gặp nhau lần nữa.

Tổng thống Trump đã chào đón người đồng cấp Putin trên thảm đỏ tại đường băng của căn cứ ở Anchorage, Alaska

ẢNH: REUTERS

Thảm đỏ chào đón

Sau khi chuyên cơ hạ cánh ở Alaska, Tổng thống Trump đã chào đón người đồng cấp Putin trên thảm đỏ tại đường băng của căn cứ. Hai người bắt tay nồng nhiệt và chạm vào cánh tay nhau trước khi lên xe limousine của ông Trump đến địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh gần đó.

Ông Trump hy vọng một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột sẽ mang lại hòa bình cho khu vực cũng như củng cố uy tín của ông với tư cách là một nhà kiến tạo hòa bình toàn cầu xứng đáng với giải Nobel Hòa bình.

Đối với ông Putin, hội nghị thượng đỉnh đã là một chiến thắng lớn, có thể coi là bằng chứng cho thấy những nỗ lực cô lập Nga của phương Tây trong nhiều năm qua đã sụp đổ và Moscow đang giành lại vị thế xứng đáng của mình trên bàn cờ ngoại giao quốc tế.

Tham dự cuộc họp kín giữa hai nhà lãnh đạo có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio; đặc phái viên của Trump tại Nga, Steve Witkoff; cố vấn chính sách đối ngoại Nga Yury Ushakov; và Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Trước khi gặp ông Putin, ông Trump hôm 14.8 nói nếu cuộc họp diễn ra tốt đẹp, một cuộc họp thứ hai, quan trọng hơn, với sự có mặt của ông Zelensky, sẽ được nhanh chóng tổ chức.

Tổng thống Zelenskiy bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga sẽ mở đường cho một "nền hòa bình công bằng" và các cuộc đàm phán ba bên mà Ukraine sẽ có mặt.

Hai Tổng thống Trump, Putin nói gì trước cuộc gặp thượng đỉnh?

Hai Tổng thống Trump, Putin nói gì trước cuộc gặp thượng đỉnh?

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14.8 ước tính rằng cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Nga Vladimir Putin có 25% khả năng không thành công.

