Cải cách thể chế để bước vào kỷ nguyên mới

Kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc

Ảnh: Phạm Hải

Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đuổi kịp, tiến cùng, sánh vai với các cường quốc năm châu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Trong kỷ nguyên mới, mọi người dân Việt Nam đều được phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, văn minh.

Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

TS Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực

Ban Tuyên giáo T.Ư

Đột phá trong quản lý, sử dụng nguồn lực kinh tế

Để đất nước vươn mình, vượt qua các khó khăn, thách thức, đạt được các mục tiêu đã đặt ra và vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tiên tiến, văn minh, hiện đại, cần có những giải pháp mang tính đột phá, giải phóng sức sản xuất và khơi thông nguồn lực, nhất là tạo sự đột phá trong quản lý và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế.

Theo đó, cần hoàn thiện thể chế quản lý và sử dụng các nguồn lực phù hợp với thể chế phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là các thể chế tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai; các thể chế mở đường cho các mô hình sản xuất và kinh doanh mới; có các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội đối với quản lý và sử dụng các nguồn lực như nguồn lực số, nguồn lực khoa học - công nghệ, nguồn lực văn hóa, lịch sử, truyền thống, nguồn lực thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam.

PGS-TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư

Tháo điểm nghẽn phát triển KH-CN trong kỷ nguyên mới

Trong kỷ nguyên mới thì phát triển KH-CN là quan trọng nhất. Không có quốc gia nào trên thế giới phát triển đột phá mà không dựa vào KH-CN. Ở nước ta, KH-CN được xác định là quốc sách hàng đầu, về lý thuyết có vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều trở ngại khiến KH-CN phát triển rất chậm so với mong muốn. Trong đó, điểm nghẽn lớn nhất của KH-CN hiện nay là cơ chế tài chính. Đây chính là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" trong phát triển KH-CN.

Những năm gần đây tốc độ phát triển KH-CN của Việt Nam bắt đầu chững lại. Tiềm lực phát triển KH-CN cũng có nhiều vấn đề phải suy nghĩ khi hạ tầng, cơ sở phòng thí nghiệm nhà nước lạc hậu so với tư nhân và càng lạc hậu so với các phòng thí nghiệm trên thế giới. Nguồn nhân lực cho KH-CN cũng có nhiều thách thức. Tài chính ngân sách cho KH-CN thì càng khó khăn. Bình quân mỗi năm, mỗi nhà khoa học được đầu tư chưa đầy 100 triệu đồng, không đủ nguồn lực để nghiên cứu. Do đó, rất cần tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế tài chính, phương thức đầu tư cũng như chế độ chính sách cho cán bộ, nhà khoa học để KH-CN phát triển, thực sự là quốc sách, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

PGS-TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng KH-CN