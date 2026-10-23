Cài đặt thành công hệ điều hành iOS lên điện thoại Android

Phong trào mới mang tên 'Hackios', lấy cảm hứng từ hiện tượng Hackintosh, đang thu hút sự chú ý khi ghi nhận nhiều dòng máy Android khởi động thành công hệ điều hành độc quyền của Apple. Dự án bắt nguồn từ kho lưu trữ GitHub có tên "ios-sweet", thay thế nhân Linux mặc định của Android bằng nhân XNU được chuyển đổi ngược từ macOS để chạy iOS trực tiếp trên phần cứng máy thay vì sử dụng môi trường hộp cát hay giả lập.

Dự án đưa iOS lên Android đạt bước tiến mới nhưng còn nhiều hạn chế ẢNH: IOS-SWEET

Đã có thể đưa hệ điều hành iOS đến với điện thoại Android

Về phương thức hoạt động, dự án nạp một tệp ảnh đệm vào bộ nạp khởi động và giả lập 'Device Tree' của iPhone X nhằm đánh lừa nhân XNU. Việc lựa chọn mô phỏng iPhone X là bắt buộc do đây là mẫu điện thoại cuối cùng của Apple không có tính năng bảo mật phần cứng PAC (Pointer Authentication Code), là một cơ chế vốn không hiện diện trên các chip Qualcomm như Snapdragon 732 của Redmi Note 10 Pro.

Sau khi khởi động vào bản sao iOS 16.7.16, thiết bị hiển thị màn hình khóa và cho phép truy cập màn hình chính, phản hồi tốt các thao tác cảm ứng, cử chỉ đa nhiệm, phím bấm vật lý cùng ứng dụng Settings hay Control Center. Tuy nhiên, những thành phần phần cứng quan trọng vẫn bị vô hiệu hóa như Wi-Fi, Bluetooth, dữ liệu di động, camera, loa ngoài và các cảm biến sinh trắc học, trong khi các ứng dụng như Messages hay Photos chỉ hiện màn hình đen.

Bên cạnh dòng máy thử nghiệm đầu tiên Redmi Note 10 Pro, dự án đã xuất hiện các nhánh chuyển mã chính thức cho Redmi Note 12 Pro và LG V60, đồng thời đang được mở rộng sang OnePlus 7T hay Galaxy S23 Ultra. Đáng chú ý, tài liệu đính kèm dự án còn chứa hướng dẫn dành cho các trợ lý trí tuệ nhân tạo như Claude Code, ChatGPT Codex và Gemini, cho thấy AI đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chuyển mã hệ điều hành.

Dù nhánh phát triển trên mẫu Redmi Note 12 Pro đã kích hoạt được âm thanh và Wi-Fi, hệ thống nhìn chung vẫn thiếu ổn định, màn hình giật lag và cơ chế mã hóa của Apple hoàn toàn không hoạt động. Do đó, nhà phát triển cảnh báo người dùng tuyệt đối không lưu trữ dữ liệu cá nhân trên bản cài này và nhấn mạnh dự án hiện chỉ mang tính chất thử nghiệm kỹ thuật.