Cái gai trong mắt Will Smith

Will Smith đáp: “Phim tốt nhất, tôi nghĩ là Men in Black và The Pursuit of Happyness. Vì những lý do khác nhau, đó là hai bộ phim gần như hoàn hảo. Còn phim tồi tệ nhất, tôi không biết nhưng Wild Wild West là cái gai trong mắt tôi”.

Wild Wild West do Barry Sonnenfeld đạo diễn, có sự tham gia của Will Smith, Kevin Kline trong vai hai quân nhân đối địch nhưng gạt bỏ sự khác biệt sang một bên để bảo vệ tổng thống Mỹ vào thế kỷ 19. Phim còn có phần diễn xuất của Kenneth Branagh, Ted Levine, Salma Hayek…





Đã hơn 20 năm trôi qua, thế mà Will Smith vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mà Wild Wild West mang lại. Được sản xuất với kinh phí 170 triệu USD và ra rạp tại Mỹ vào ngày 30.6.1999, Wild Wild West là một sự thất vọng về mặt thương mại, chỉ thu về 113,8 triệu USD ở Mỹ và 108,3 triệu USD tại nước ngoài. Phim nhận vô số đánh giá tiêu cực từ các nhà phê bình, nhận 5 giải Mâm xôi vàng lần thứ 20, bao gồm Phim tệ nhất và Ca khúc gốc tệ nhất.