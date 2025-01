Cái giỏi của thầy Kim trong ngày đội tuyển Việt Nam 'hạ đẹp' Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam: Không có bài? Chẳng sao cả

"Chúng tôi để lộ khoảng trống, thế rồi Xuân Son ghi bàn", HLV Masatada Ishii cảm thán sau thất bại 1-2 của Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2024. Nhà cầm quân người Nhật Bản đã hiểu cảm giác của Myanmar và Singapore, khi trở thành nạn nhân của cơn ác mộng mang tên Xuân Son.

Không còn nhiều lời để khen chân sút gốc Brazil. Xuân Son ghi bàn. Xuân Son kiến tạo. Xuân Son kiến thiết lối chơi. Xuân Son cũng trở thành mũi lao tiên phong, tự ném mình vào những tranh chấp để mở đường cho đồng đội băng lên. Khó tưởng tượng nếu không có chân sút mang áo số 12, đội tuyển Việt Nam sẽ đi về đâu trong cuộc chiến với người Thái tối 2.1.

Đội tuyển Việt Nam vượt ải Thái Lan ở chung kết lượt đi ẢNH: NGỌC LINH

Nhưng, bóng đá không có chữ "nếu". Đội tuyển Việt Nam đã thắng nhờ Xuân Son. Sâu xa hơn, là nhờ HLV Kim Sang-sik đã tận dụng rất tốt nhân tố mà ông đang có, mà chân sút 27 tuổi chỉ là một miếng ghép trong bức tranh tổng thể.

Hãy để ý chi tiết: Thái Lan vượt trội trên mọi thống kê liên quan đến triển khai lối chơi. Đội khách cầm bóng nhiều hơn (63% so với 37% của Việt Nam), chuyền nhiều gấp rưỡi (464 đường chuyền so với 262). Dù vậy, đội tuyển Việt Nam áp đảo ở chỉ số liên quan tới tạo ra tình huống ăn bàn: sút nhiều hơn (21 so với 13), sút trúng đích vượt trội (9 so với 3), cơ hội rõ ràng cũng lấn lướt (4 so với 2).

Cái hay của HLV Kim Sang-sik trong ngày đội tuyển Việt Nam 'hạ đẹp' Thái Lan

Tất nhiên, HLV Kim Sang-sik chỉ cần có vậy. Bộ chỉ số về dứt điểm mới là chìa khóa mở ra chiến thắng, và dĩ nhiên, đội tuyển Việt Nam không cần kiểm soát bóng nhiều để làm được điều đó.

Khó trách ông Kim khi đội tuyển Việt Nam chưa có triết lý chơi rõ ràng. Xây dựng đấu pháp nhuần nhuyễn ở đội tuyển quốc gia vốn... lâu lâu mới gặp nhau một lần khó hơn nhiều so với ở cấp CLB, nơi các cầu thủ ăn tập cùng nhau hàng ngày. Với nền bóng đá chưa có nền tảng đủ tốt như Việt Nam, chuyện kiểm soát bóng, đá kiểu cửa trên là bất khả thi.

Vậy nhưng, ông Kim nhận chỉ tiêu phải giúp đội vào chung kết AFF Cup 2024 chỉ sau 6 tháng làm việc. Bởi vậy, đá sao cũng được, miễn thắng, dần trở thành kim chỉ nam định hình con tàu của HLV người Hàn Quốc.

Tinh thần không bỏ cuộc ẢNH: NGỌC LINH

Ở trận chung kết với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã tối giản đường chuyền, nhưng tối đa hiệu quả. Đơn cử như ở bàn mở tỷ số, Quang Hải nhận bóng ở cánh phải, còn rất xa khung thành Thái Lan. Nhưng chỉ cần một đường chuyền dài đảo cánh cho Văn Thanh băng lên đánh đầu chuyền bóng rồi Xuân Son ập vào, lưới Thái Lan đã rung lên. Một bài tấn công rất cơ bản, ở trong sách vỡ lòng của bất cứ giáo trình nào, song Thái Lan không ngăn cản được.

Đó cũng là cách tiếp cận của ông Kim: quan trọng là hiệu quả, bóng ngắn hay dài, phối hợp bao nhiêu chạm không thành vấn đề.

Chạy, chạy và chạy nhiều hơn nữa

Tuy nhiên, không đơn giản để có thể đá... "đơn giản" như vậy. Trước tiên, phải có một trung phong giỏi. HLV Kim Sang-sik may mắn có Xuân Son và ngược lại, Xuân Son cũng may mắn khi hệ thống chơi bóng của đội tuyển Việt Nam đã đặt anh vào vai trò hạt nhân. Một ván cược có rủi ro, bởi ngay từ đầu, có lẽ chẳng ai nghĩ chân sút gốc Brazil có thể thích nghi nhanh đến thế.

Tiếp theo, là nền tảng thể lực đủ tốt cùng đấu pháp pressing hợp lý. Một nửa số cơ hội đội tuyển Việt Nam tạo ra trước Thái Lan đến từ những pha áp sát đoạt bóng rồi tổ chức tấn công nhanh. Hiểu rằng hàng thủ Thái Lan không kiểm soát bóng tốt, HLV Kim Sang-sik chỉ đạo học trò áp sát tầm cao, khiến hậu vệ đội khách lúng túng mất bóng.

Tình huống Chalermsak Aukkee xử lý lỗi, để Xuân Son vượt qua ghi bàn đã được ông Kim dự liệu ở buổi tập trước trận. Nhanh, khỏe và cơ bắp cũng là cách tiếp cận quen thuộc của các HLV người Hàn, đối lập với sự lớp lang và bài bản của những HLV người Nhật. Trong cuộc chiến giữa nước và lửa tối qua, đội tuyển Việt Nam thắng bởi mắc ít sai lầm hơn. Đá cúp đôi khi chỉ cần có vậy.

Cuối cùng, chiến thắng đến từ tinh thần Việt Nam. Hình ảnh Doãn Ngọc Tân bị phạm lỗi, đá vào đùi rồi dẫm lên tay, nhưng vẫn đứng dậy chơi đủ cả trận... đã nói lên tất cả. Đội tuyển Việt Nam đã rất cố gắng bù đắp khuyết điểm. Kỹ chiến thuật kém hơn thì phải chạy nhiều hơn, không khỏe bằng thì phải dai sức hơn. Với 17 bàn thắng ghi được trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã thắp lại khái niệm "không bỏ cuộc" tưởng như đã thoái trào khi ông Park rời ghế nóng.

Mà đã đá với tinh thần không bỏ cuộc, thì trận lượt về có khó khăn đến mấy cũng chẳng thành vấn đề. Đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ ngược gió đi lên!

