Cái kết cho cuộc hôn nhân đầy sóng gió của Châu Huệ Mẫn

Với 8 lần bị phản bội, 3 lần bắt quả tang. Sau cùng, Châu Huệ Mẫn vẫn lựa chọn kết hôn cùng "tay chơi khét tiếng" Nghê Chấn, để rồi cuộc sống hiện tại hoàn toàn trái ngược với thời kỳ huy hoàng năm nào.

Hôn nhân không hạnh phúc với người chồng trăng hoa

Châu Huệ Mẫn sinh ra trong nghịch cảnh. Cha mất sớm, cô lớn lên cùng người mẹ ngoài 40 tuổi trong một gia đình đơn thân. Chính hoàn cảnh đó rèn luyện cho cô tính cách mạnh mẽ, độc lập.

Năm 19 tuổi, Châu Huệ Mẫn bước chân vào làng giải trí sau khi giành ngôi Á quân tại một cuộc thi DJ. Từ vai trò MC, cô lấn sân sang ca hát và nhanh chóng thành công với album đầu tay đạt đĩa vàng. Vai diễn trong tác phẩm kinh điển Đại thời đại giúp tên tuổi cô lan rộng khắp Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Cô được mệnh danh là một trong Tứ đại thiên hậu cùng với Vương Phi, Trịnh Tú Văn và Diệp Thiến Văn, sự nghiệp thăng hoa không ngừng.

Năm 2009, Châu Huệ Mẫn kết hôn với Nghê Chấn bất chấp scandal tình ái liên tiếp của "đàng trai" Ảnh: Sohu

Đang ở đỉnh cao, Châu Huệ Mẫn lao vào tình yêu. Ban đầu cô hẹn hò với ca sĩ Trần Đức Chương, nhưng nhanh chóng chia tay khi bị nhà văn Nghê Chấn theo đuổi ráo riết.

Thời gian đầu, cả hai được xem như "cặp tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Hồng Kông. Nhưng bản tính đào hoa của Nghê Chấn sớm bộc lộ. Năm 1993, họ chia tay và Nghê Chấn liên tiếp vướng tin đồn tình ái. Ba năm sau, cả hai tái hợp, Châu Huệ Mẫn thậm chí rút lui khỏi làng giải trí, cùng anh sang Canada định cư.

Sóng gió chưa dừng lại. Năm 2008, Nghê Chấn bị bắt gặp hôn một cô gái trẻ trong quán bar. Cả Hồng Kông rúng động, dư luận tin rằng Châu Huệ Mẫn sẽ buông bỏ. Nhưng sau lá thư xin lỗi công khai, cô bất ngờ tuyên bố làm bạn trở lại rồi nhanh chóng công bố kết hôn vào năm 2009. Nhiều người khi đó không khỏi bối rối trước quyết định này.

Dù đã kết hôn với Châu Huệ Mẫn, Nghê Chấn vẫn bị paparazzi ghi lại cảnh tình tứ cùng người khác giới không dưới hai lần Ảnh: Sing Tao Daily

Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp giữa cặp đôi cho đến khoảng 5 năm sau, khi xuất hiện tin đồn họ đã ngủ ở hai phòng riêng biệt. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận thông tin rạn nứt tình cảm này và mọi chuyện dần lắng xuống cho đến năm 2020.

Tháng 4.2020, tờ Sing Tao Daily của Hồng Kông đưa tin đã bắt gặp Nghê Chấn xuất hiện tại khu Causeway Bay, anh đi cùng một người phụ nữ trẻ có mái tóc ngắn, trông khoảng 30 tuổi.

Dù Nghê Chấn khá cẩn thận khi luôn để tay ra sau lưng, nhưng theo ghi nhận, cả hai vẫn có những cử chỉ thân mật chẳng khác nào một cặp đôi đang hẹn hò. Họ đứng sát nhau khi cùng đi mua đồ ăn vặt, bất chấp quy định giữ khoảng cách an toàn thời Covid-19.

Trong suốt nhiều năm qua, tin đồn về cuộc hôn nhân giữa Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn luôn là chủ đề gây sốt trên mặt báo. Đồng thời, quá khứ tai tiếng "bắt cá hai tay" của Nghê Chấn cũng bị cư dân mạng khơi lại.

Châu Huệ Mẫn từng là "ngọc nữ" rực rỡ của Hồng Kông thập niên 1990, nhưng cuộc sống cô độc hiện tại khiến nhiều người xót xa Ảnh: Facebook Vivian Chow

Vì tình yêu, Châu Huệ Mẫn từng chấp nhận không sinh con, từ bỏ sự nghiệp một thời gian dài để theo chồng. Sau mỗi đêm diễn, Châu Huệ Mẫn lặng lẽ trở về nhà một mình, không con cái, không chồng bên cạnh.