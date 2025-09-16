Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Cái kết cho cuộc hôn nhân đầy sóng gió của Châu Huệ Mẫn

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
16/09/2025 18:52 GMT+7

Châu Huệ Mẫn - 'ngọc nữ đời đầu' của làng giải trí Hồng Kông từng là hình mẫu trong mơ của biết bao chàng trai. Thế nhưng, con đường tình duyên của cô lại không khác gì một bộ phim đầy kịch tính.

Với 8 lần bị phản bội, 3 lần bắt quả tang. Sau cùng, Châu Huệ Mẫn vẫn lựa chọn kết hôn cùng "tay chơi khét tiếng" Nghê Chấn, để rồi cuộc sống hiện tại hoàn toàn trái ngược với thời kỳ huy hoàng năm nào.

Hôn nhân không hạnh phúc với người chồng trăng hoa

Châu Huệ Mẫn sinh ra trong nghịch cảnh. Cha mất sớm, cô lớn lên cùng người mẹ ngoài 40 tuổi trong một gia đình đơn thân. Chính hoàn cảnh đó rèn luyện cho cô tính cách mạnh mẽ, độc lập.

Năm 19 tuổi, Châu Huệ Mẫn bước chân vào làng giải trí sau khi giành ngôi Á quân tại một cuộc thi DJ. Từ vai trò MC, cô lấn sân sang ca hát và nhanh chóng thành công với album đầu tay đạt đĩa vàng. Vai diễn trong tác phẩm kinh điển Đại thời đại giúp tên tuổi cô lan rộng khắp Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Cô được mệnh danh là một trong Tứ đại thiên hậu cùng với Vương Phi, Trịnh Tú Văn và Diệp Thiến Văn, sự nghiệp thăng hoa không ngừng.

Cái kết cho cuộc hôn nhân đầy sóng gió của Châu Huệ Mẫn - Ảnh 1.

Năm 2009, Châu Huệ Mẫn kết hôn với Nghê Chấn bất chấp scandal tình ái liên tiếp của "đàng trai"

Ảnh: Sohu

Đang ở đỉnh cao, Châu Huệ Mẫn lao vào tình yêu. Ban đầu cô hẹn hò với ca sĩ Trần Đức Chương, nhưng nhanh chóng chia tay khi bị nhà văn Nghê Chấn theo đuổi ráo riết.

Thời gian đầu, cả hai được xem như "cặp tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Hồng Kông. Nhưng bản tính đào hoa của Nghê Chấn sớm bộc lộ. Năm 1993, họ chia tay và Nghê Chấn liên tiếp vướng tin đồn tình ái. Ba năm sau, cả hai tái hợp, Châu Huệ Mẫn thậm chí rút lui khỏi làng giải trí, cùng anh sang Canada định cư.

Sóng gió chưa dừng lại. Năm 2008, Nghê Chấn bị bắt gặp hôn một cô gái trẻ trong quán bar. Cả Hồng Kông rúng động, dư luận tin rằng Châu Huệ Mẫn sẽ buông bỏ. Nhưng sau lá thư xin lỗi công khai, cô bất ngờ tuyên bố làm bạn trở lại rồi nhanh chóng công bố kết hôn vào năm 2009. Nhiều người khi đó không khỏi bối rối trước quyết định này.

Cái kết cho cuộc hôn nhân đầy sóng gió của Châu Huệ Mẫn - Ảnh 2.

Dù đã kết hôn với Châu Huệ Mẫn, Nghê Chấn vẫn bị paparazzi ghi lại cảnh tình tứ cùng người khác giới không dưới hai lần

Ảnh: Sing Tao Daily

Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp giữa cặp đôi cho đến khoảng 5 năm sau, khi xuất hiện tin đồn họ đã ngủ ở hai phòng riêng biệt. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận thông tin rạn nứt tình cảm này và mọi chuyện dần lắng xuống cho đến năm 2020.

Tháng 4.2020, tờ Sing Tao Daily của Hồng Kông đưa tin đã bắt gặp Nghê Chấn xuất hiện tại khu Causeway Bay, anh đi cùng một người phụ nữ trẻ có mái tóc ngắn, trông khoảng 30 tuổi.

Dù Nghê Chấn khá cẩn thận khi luôn để tay ra sau lưng, nhưng theo ghi nhận, cả hai vẫn có những cử chỉ thân mật chẳng khác nào một cặp đôi đang hẹn hò. Họ đứng sát nhau khi cùng đi mua đồ ăn vặt, bất chấp quy định giữ khoảng cách an toàn thời Covid-19.

Trong suốt nhiều năm qua, tin đồn về cuộc hôn nhân giữa Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn luôn là chủ đề gây sốt trên mặt báo. Đồng thời, quá khứ tai tiếng "bắt cá hai tay" của Nghê Chấn cũng bị cư dân mạng khơi lại.

Cái kết cho cuộc hôn nhân đầy sóng gió của Châu Huệ Mẫn - Ảnh 3.

Châu Huệ Mẫn từng là "ngọc nữ" rực rỡ của Hồng Kông thập niên 1990, nhưng cuộc sống cô độc hiện tại khiến nhiều người xót xa

Ảnh: Facebook Vivian Chow

Vì tình yêu, Châu Huệ Mẫn từng chấp nhận không sinh con, từ bỏ sự nghiệp một thời gian dài để theo chồng. Sau mỗi đêm diễn, Châu Huệ Mẫn lặng lẽ trở về nhà một mình, không con cái, không chồng bên cạnh.

Tin liên quan

Hôn nhân viên mãn của 'ngọc nữ' Châu Huệ Mẫn bên nhà văn nổi tiếng

Hôn nhân viên mãn của 'ngọc nữ' Châu Huệ Mẫn bên nhà văn nổi tiếng

Bất chấp những tin đồn đổ vỡ, Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn vẫn âm thầm gắn bó suốt bao năm. Biểu tượng sắc đẹp Hồng Kông chia sẻ chồng cô từng khẳng định một khi đã kết hôn sẽ không bao giờ ly hôn.

Châu Huệ Mẫn hội ngộ 'mỹ nhân đẹp nhất phim Châu Tinh Trì' sau hơn 30 năm

Khám phá thêm chủ đề

châu huệ mẫn Vương phi Nghiêm Chấn Diệp Thiến Văn Hồng Kông tình yêu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận