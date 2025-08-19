Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lối sống phóng túng của con gái Vương Phi và Lý Á Bằng

Nguyễn Quang Hải
19/08/2025 18:39 GMT+7

Lý Yên, con gái của nam diễn viên Trung Quốc - Lý Á Bằng và diva Hồng Kông - Vương Phi đang trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội sau khi bị bắt gặp sử dụng thuốc lá điện tử tại một buổi tiệc.

Theo Sohu, cuối tuần qua, Lý Á Bằng tham dự sự kiện cùng con gái 19 tuổi. Khi rời đi, Lý Yên bị ghi lại cảnh sử dụng thuốc lá điện tử. Hành động của cô được cư dân mạng mô tả là thành thạo, dày dạn kinh nghiệm và trông rất thoải mái. Đáng chú ý, Lý Á Bằng không có bất kỳ động thái nào để ngăn cản hay phê bình con gái.

Một số nguồn tin cho rằng Vương Phi và con gái đầu - nữ nhạc sĩ Đậu Tĩnh Đồng cũng hút thuốc, vì vậy gia đình này vốn có quan điểm khá thoáng với hành động trên.

Lý Yên bị nhận xét thừa hưởng tính cách nổi loạn từ mẹ

Lối sống phóng túng của con gái Vương Phi và Lý Á Bằng - Ảnh 1.

Lý Yên thản nhiên hút thuốc trước mặt cha ruột Lý Á Bằng và mẹ kế Hải Hà Kim Hỷ mà không nhận phải bất kỳ sự ngăn cản nào

Ảnh: China Times

Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích Lý Yên vì tiếp thu thói quen xấu và gây ảnh hưởng tiêu cực khi là con của người nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ở tuổi trưởng thành, cô có quyền lựa chọn lối sống riêng và không nên bị soi xét quá mức. Một số cư dân mạng lưu ý rằng thuốc lá điện tử vẫn chứa nhiều chất độc hại như nicotine và kim loại nặng, có thể gây hại đặc biệt cho sức khỏe người trẻ.

Đáng chú ý, đây cũng không phải lần đầu tiên con gái của Vương Phi - Lý Á Bằng bị bắt gặp hút thuốc. Từ tháng 4.2025, việc Lý Yên hút thuốc đã được đưa lên mạng xã hội.

Lý Yên là con gái duy nhất của Vương Phi và Lý Á Bằng. Sau khi cha mẹ ly hôn năm 2013, cô sống cùng cha. Từ năm 2019, Lý Yên theo học tại một trường quốc tế ở Thụy Sĩ. Nhờ sự hỗ trợ tài chính từ gia đình, cô có cuộc sống dư dả, thường xuyên mua sắm hàng hiệu và chi tiêu xa hoa.

Lối sống phóng túng của con gái Vương Phi và Lý Á Bằng - Ảnh 2.

Khi mới 16 tuổi, Lý Yên đã có sở thích diện những bộ trang phục gợi cảm quá đà

Ảnh: Weibo Lý Yên

Ngay từ khi chào đời, Lý Yên đã mắc dị tật sứt môi hở hàm ếch. Suốt gần 2 thập kỷ, cha mẹ cô đã không tiếc công sức và tiền bạc để chữa trị, mang lại cho con gái sự chăm sóc y tế tốt nhất. Những năm gần đây, cô trải qua phẫu thuật chỉnh hình, giúp gương mặt thay đổi tích cực và nhận được nhiều lời khen ngợi. Dù không tham gia làng giải trí, Lý Yên vẫn luôn thu hút sự chú ý với tư cách con gái của 2 ngôi sao hàng đầu châu Á.

Lối sống phóng túng của con gái Vương Phi và Lý Á Bằng - Ảnh 3.

Ái nữ nhà Vương Phi từng gây choáng khi xuất hiện tại hộp đêm lúc 13 tuổi và vung tay tới 20.000 USD cho vỏn vẹn 2 tiếng mua sắm

Ảnh: Weibo Lý Yên

Tuy nhiên, cũng giống như người mẹ "nổi loạn" của mình, Lý Yên gây ra rất nhiều tranh cãi. Cô bé từng bị chỉ trích tiêu xài hoang phí với tiết lộ từng mua sắm hết 20.000 USD chỉ trong 2 tiếng, xuất hiện tại hộp đêm khi mới 13 tuổi hay ăn mặc gợi cảm quá mức ở tuổi 16.

Lối sống phóng túng của con gái Vương Phi và Lý Á Bằng - Ảnh 4.

Là con của 2 ngôi sao hàng đầu châu Á, Lý Yên có cuộc sống xa hoa, sang chảnh

Ảnh: Weibo Vương Phi

Việc trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng từng khiến Lý Yên phải dừng sử dụng mạng xã hội 1 thời gian. Với hình ảnh điềm nhiên thuốc lá điện tử mới đây, danh tiếng của Lý Yên ngày càng xấu đi.

Xem thêm bình luận