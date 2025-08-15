Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Sự 'lột xác' ngoạn mục của con gái David Beckham

15/08/2025 19:31 GMT+7

Harper Beckham gây chú ý với diện mạo ngày càng duyên dáng ở tuổi 14, sau khi theo đuổi kế hoạch rèn luyện thể chất và chế độ ăn uống khoa học dưới sự hướng dẫn của người mẹ nổi tiếng - nhà thiết kế Victoria Beckham.

Harper Beckham - con út của cặp đôi biểu tượng David Beckham và Victoria Beckham, đã lớn lên dưới sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ. Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, cô bé từ nhỏ đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý và xuất hiện cùng cha mẹ trên khắp các sự kiện lớn nhỏ.

Harper Beckham 'trổ mã' xinh đẹp qua sự rèn luyện của cha mẹ

Tuy xinh đẹp từ nhỏ nhưng khi bước vào tuổi thiếu niên, Harper Beckham cũng không tránh khỏi những lời xoi mói trên mạng. Một số cư dân mạng ác ý từng đặt cho cô bé biệt danh "em bé Michelin", ám chỉ ngoại hình thừa cân. Gia đình Beckham đã kiên quyết bảo vệ con, chặn những tài khoản công kích và công khai ca ngợi những phẩm chất đáng quý của Harper Beckham.

Sự ‘lột xác’ ngoạn mục của con gái David Beckham - Ảnh 1.

Ở tuổi 14, Harper Beckham ngày càng xinh đẹp và trưởng thành

Ảnh: Instagram victoriabeckham

Bên cạnh sự bảo vệ vững chắc từ gia đình, Harper Beckham vẫn tự mình lựa chọn thay đổi. Cô bé bắt đầu hành trình tập luyện thể thao và ăn uống lành mạnh, được lên kế hoạch kỹ lưỡng và giám sát trực tiếp bởi mẹ Victoria Beckham.

Nổi tiếng với kỷ luật nghiêm khắc trong chế độ ăn uống và luyện tập, cựu thành viên Spice Girls đã duy trì vóc dáng săn chắc suốt hơn 25 năm. Ở tuổi ngoài 50, là mẹ của 4 người con, Victoria Beckham vẫn giữ được vẻ trẻ trung, trở thành hình mẫu lý tưởng để hướng dẫn con gái thay đổi.

Sự ‘lột xác’ ngoạn mục của con gái David Beckham - Ảnh 2.

Ngay từ khi còn bé, Harper Beckham đã trở thành tâm điểm săn đón của truyền thông bởi là con út của cặp đôi biểu tượng David và Victoria Beckham

Ảnh: Instagram victoriabeckham

Theo trang tin 163 của Trung Quốc, Harper Beckham bắt đầu ngày mới lúc 6 giờ sáng bằng bài chạy bộ cùng cha, sau đó là buổi tập yoga dưới sự hướng dẫn của mẹ. Thực đơn hằng ngày do chuyên gia dinh dưỡng thiết kế, cân bằng dưỡng chất nhưng kiểm soát lượng calo, thay thế những món ăn nhiều năng lượng bằng các lựa chọn lành mạnh.

Sự ‘lột xác’ ngoạn mục của con gái David Beckham - Ảnh 3.

Victoria Beckham là người trực tiếp hướng dẫn con gái tập luyện và ăn uống khoa học

Ảnh: Instagram victoriabeckham

Ý chí của Harper Beckham được đánh giá là đáng nể với một cô gái tuổi teen, không chỉ duy trì đều đặn lịch tập mà còn kiên quyết nói không với đồ ngọt và thức ăn nhanh vốn là sở thích của nhiều bạn cùng lứa.

Sự ‘lột xác’ ngoạn mục của con gái David Beckham - Ảnh 4.

Harper Beckham được kỳ vọng sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai và tiếp bước cha mẹ chinh phục Hollywood

Ảnh: Pip Bourdillon

Kết quả đã chứng minh nỗ lực ấy. Ở tuổi 14, Harper Beckham sở hữu vóc dáng thon gọn, chiều cao 1,7 m cùng vẻ đẹp rạng rỡ và trưởng thành. Cô bé mũm mĩm từng thường xuyên được cha bế trên tay nay đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, tràn đầy hứa hẹn cho tương lai.

Giới quan sát nhận định Harper Beckham thừa hưởng những nét đẹp nhất từ cả cha lẫn mẹ và nếu lựa chọn, cô bé hoàn toàn có thể tạo dấu ấn tại Hollywood. Với sự tự tin, phong thái thanh lịch và hậu thuẫn vững chắc từ gia đình, con đường phía trước của Harper Beckham dường như đang được trải đầy hoa hồng.

