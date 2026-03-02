Cải lương mùa đầu tư lớn

Nếu như ngày thường trong năm, một vài tháng mới có một vở cải lương xuất hiện, thì ngày tết cải lương diễn suốt, từ mùng 2 đến rằm lịch chen dày tại Nhà hát Trần Hữu Trang và rạp Hồng Liên (TP.HCM). Rạp Hồng Liên là nơi đoàn Huỳnh Long đăng ký, diễn 3 suất liên tiếp. Còn Nhà hát Trần Hữu Trang thì có đoàn 1 và đoàn 2 của nhà hát, cộng với nhóm Chí Linh - Vân Hà, Hoàng Hải Production, sân khấu Đại Việt, cùng chia ngày với nhau. Các tấm pano lớn đầy màu sắc treo kín trước mặt tiền nhà hát tạo không khí xuân và sự cuốn hút, cũng gợi nhớ chút không khí thời hoàng kim xưa.



Hoàng Hải và Thy Trang trong vở Kim ngọc lương duyên ẢNH: H.K

Đoàn Huỳnh Long diễn vở Tứ trạng đăng khoa, sân khấu Đại Việt với Gánh cải trạng nguyên, sân khấu Chí Linh - Vân Hà kết hợp Hoàng Hải đầu tư vở Kim ngọc lương duyên, Nhà hát Trần Hữu Trang dựng Giấc mộng đêm xuân, Phước Lộc Thọ. Tất cả đều là vở nhẹ nhàng, màu sắc, thích hợp với ngày xuân, chứ không đi theo vệt lịch sử như ngày thường. Những câu chuyện cổ xưa không cần ghi rõ thời đại, nhân vật không có thật, chỉ là phiếm chỉ chung chung, nhưng quan trọng là chở được nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, đem đến cho người xem những giây phút vui vẻ, thư giãn, đồng thời có những bài học đạo đức, thế là đủ. Cải lương quý ở chỗ dù có giải trí cách mấy thì vẫn giữ được cái bản lề đạo đức trong nội dung. Và nghệ sĩ cải lương dù có diễn vui, diễn màu sắc đến đâu vẫn giữ được chuẩn mực nghệ thuật.

Xem cách Võ Minh Lâm, Quế Trân, Tú Sương, Thanh Thảo, Bảo Trí, Hoàng Hải, Chí Linh, Vân Hà, Bình Tinh… diễn vở tết thấy rõ sự "lột xác" ngoạn mục của họ, từ những hình tượng nhân vật lịch sử oai hùng, bi tráng, giờ trở nên tươi tắn, linh hoạt, dí dỏm mà không rơi vào dễ dãi, cẩu thả. Đúng là những diễn viên đa năng.

Một điều đáng nể khác là vở nào cũng được đầu tư lớn, cảnh trí chỉn chu, trang phục lộng lẫy, chưa kể các màn múa, phun khói khá tốn kém…, trung bình khoảng 500 triệu đồng mỗi vở. Nghệ sĩ Hoàng Hải tâm sự: "Cải lương tuồng xưa thì trang phục phải đẹp, ca múa phải tưng bừng, không hà tiện được. Dù diễn một suất thì chúng tôi vẫn phải đầu tư tới chốn". Khán giả xem đã mắt. Nhưng quả thật đáng tiếc khi lịch diễn chỉ xếp một suất, dù vé bán gần như kín chỗ, nhưng không biết có thu hồi đủ vốn hay không. Ông bầu Hoàng Song Việt cười: "Cái nghiệp rồi, lời lỗ gì chúng tôi vẫn vui khi được hát. Chạy sô chỗ khác bù vào thôi, không bận tâm nữa. Giữ cho cải lương sáng đèn là niềm hạnh phúc".