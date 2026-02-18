Nghệ sĩ cải lương Tú Sương nói về việc bị so sánh với Quế Trân, Trinh Trinh

NSƯT Tú Sương được ví là "viên ngọc bích của sân khấu" vì tài năng và những cống hiến cho nghệ thuật cải lương tuồng cổ Ảnh: FBNV

NSƯT Tú Sương sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con gái của đôi vợ chồng nghệ sĩ tuồng cổ Trường Sơn - Thanh Loan, thuộc thế hệ thứ 5 trong gia tộc giàu truyền thống gồm những gương mặt kỳ cựu trong làng nghệ thuật như nghệ sĩ Thanh Tòng, Bạch Long, Thành Lộc, Quế Trân…

Từ nhỏ, cô làm quen với sàn diễn, đến năm 4 tuổi đã gắn bó với đoàn Đồng ấu của nghệ sĩ Bạch Long. Đam mê cải lương cùng năng khiếu diễn xuất thừa hưởng từ gia đình, Tú Sương trở thành gương mặt chủ chốt ở các đoàn hát lớn nhỏ trong thành phố. Năm 1995, cô đoạt huy chương vàng Giải thưởng Trần Hữu Trang và năm 2009, với vai Trần Thị Dung trong vở cải lương lịch sử Dấu ấn giao thời, cô đã đoạt huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc.

Nỗi trăn trở của Tú Sương phía sau màn nhung

Trong hành trình làm nghề, Tú Sương nhìn nhận sự bền bỉ của mình bắt nguồn từ tình yêu nghệ thuật được hun đúc qua nhiều thế hệ trong gia tộc. Theo nữ nghệ sĩ, niềm tin, nghị lực do cha mẹ truyền lại cùng sự đồng hành của gia đình, đồng nghiệp và khán giả là nguồn động lực giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn. Đối với cô, tình yêu nghề không đơn thuần là sự lựa chọn cá nhân mà là sự kế thừa từ huyết quản.

"Trong hành trình làm nghề, tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm, khốn khó. Nếu không có gia đình, đồng nghiệp và sự yêu thương của khán giả, chắc tôi không làm được như ngày hôm nay. Tôi chỉ hy vọng đem chút sức mọn của mình để cùng các anh chị em nghệ sĩ đóng góp cho sân khấu, chung tay gìn giữ bộ môn nghệ thuật truyền thống", cô chia sẻ với Thanh Niên.

Thừa nhận may mắn khi sinh ra trong gia đình có dòng dõi truyền thống, song nữ nghệ sĩ cũng xem đây là áp lực bởi việc "gánh vác" danh tiếng lẫy lừng từ thời ông bà, bố mẹ Ảnh: FBNV

Cải lương mang đến danh tiếng, cuộc sống ổn định cho Tú Sương song cũng khiến cô đánh đổi nhiều về sức khỏe, gia đình. Tú Sương chia sẻ do đặc thù ngành diễn về Hồ Quảng, các nghệ sĩ như cô thường đòi hỏi quá trình tập luyện nghiêm túc, vận động nhiều trên sân khấu. Những tai nạn sân khấu, chấn thương hay thời điểm khó khăn về nghề nghiệp đều từng xảy ra khiến cô có lúc phải tạm rời sàn diễn. "Điều tôi sợ nhất không phải là sự cực nhọc, mà là một ngày nào đó không còn đứng được trên sân khấu để cùng chung tay với gia tộc và phục vụ khán giả", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Đằng sau ánh hào quang, Tú Sương thừa nhận đôi khi cảm thấy có lỗi với gia đình và chính bản thân vì quá mải mê với vai diễn, với những buổi tập luyện cường độ cao. Thế nhưng, với nữ nghệ sĩ đó là trách nhiệm nghề nghiệp và sự cống hiến cần thiết của một người làm nghệ thuật đối với công chúng. Đổi lại, những tình cảm nhỏ bé, như một ly nước từ hậu đài hay tiếng vỗ tay của khán giả chính là nguồn an ủi lớn lao giúp cô toàn tâm toàn ý với nghề.

Tú Sương tiết lộ bị suy giãn tĩnh mạch và thoái hóa khớp, bác sĩ khuyên phải hạn chế khi trình diễn, nhưng mỗi khi lên sân khấu, cô vẫn diễn hết mình Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về việc thường xuyên bị so sánh với các chị em trong gia tộc như NSND Quế Trân, Trinh Trinh hay Thanh Thảo, Tú Sương cho biết việc bị đặt lên bàn cân so sánh là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cô quan niệm mỗi nghệ sĩ đều có thế mạnh, phong cách, nét duyên riêng, một vị trí riêng mà Tổ nghề đã sắp đặt... nên sự yêu mến khác nhau từ khán giả là điều tự nhiên. Thay vì chạnh lòng, nữ nghệ sĩ luôn trân trọng mọi lời góp ý mang tính xây dựng từ khán giả, xem đó là cơ hội để hoàn thiện mình.

Hạnh phúc của Tú Sương hiện tại là được thấy hai con gái Tú Quyên và Hồng Quyên đang tiếp bước truyền thống gia đình. Diễn viên vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo chia sẻ: "Tôi thấy hạnh phúc và an ủi khi truyền thống gia đình có thế hệ tiếp nối. Nhưng tôi cũng cầu mong sao con học ngoan, học giỏi, có tương lai tốt đẹp hơn thế hệ của mình và được mọi người thương mến. Khi con theo nghề, tôi luôn chia sẻ kinh nghiệm từ những vấp ngã của bản thân, chỉ dạy con một cách nghiêm khắc để con làm nghề chuyên nghiệp. Trước đây, tôi được ông bà, cha mẹ truyền dạy như thế nào thì cũng truyền dạy lại cho con".

Nữ nghệ sĩ hạnh phúc khi các con cũng theo nghệ thuật, nối nghiệp gia tộc Ảnh: FBNV

Ở thời điểm hiện tại, nữ nghệ sĩ thừa nhận áp lực nghề nghiệp vẫn còn, đặc biệt với những vai diễn mới hoặc khi sức khỏe bị ảnh hưởng. Dù chấn thương chân khiến khả năng biểu diễn bị hạn chế, cô vẫn nỗ lực vượt qua, thậm chí phải băng chân trước khi bước lên sân khấu. Với Tú Sương, được tiếp tục biểu diễn và cống hiến cho nghệ thuật vẫn là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người nghệ sĩ.

Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Với tôi, mỗi danh hiệu đạt được là niềm vinh hạnh lớn lao cho bản thân và gia đình, nhưng đó không phải là tất cả mục đích làm nghề. Trên hết, điều tôi trăn trở nhất vẫn là giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, không ngừng trau dồi bản thân để trở thành người nghệ sĩ được công chúng yêu thương".