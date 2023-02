Cai thuốc lá thành công, nên ăn uống thế nào để kéo dài tuổi thọ?

Bỏ thuốc lá mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe, từ giảm nguy cơ ung thư, giúp ăn ngon miệng, hạn chế bạc tóc, rụng tóc, cải thiện khả năng sinh sản đến giảm nguy cơ chết sớm.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện Ung thư Quốc gia (NCI) của Mỹ còn phát hiện ăn uống lành mạnh thậm chí còn giúp người cai thuốc sống lâu hơn, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Ăn uống lành mạnh có thể giúp người cai thuốc lá sống lâu hơn SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu xem xét dữ liệu của gần 160.000 người từng hút thuốc. Độ tuổi trung bình của họ là 62,6 tuổi. Tất cả được yêu cầu trả lời bảng câu hỏi liên quan đến các thói quen và lối sống. Sau 19 năm, khoảng 50% trong số này đã chết.

Sau khi phân tích các dữ liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu phát hiện những người ăn uống lành mạnh có nguy cơ tử vong thấp hơn đến 27% so với những người ăn uống kém lành mạnh. Nói cách khác, những người cai thuốc sẽ sống lâu hơn nếu ăn uống lành mạnh. Không những vậy, nguy cơ tử vong vì ung thư cũng giảm 24%, vì tim mạch giảm 28% và tử vong vì bệnh hô hấp giảm 30%.

Một chế độ ăn uống lành mạnh là ăn nhiều rau củ, trái cây, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, sữa, ăn hải sản mức độ vừa phải, nạp đủ protein kể cả động vật và thực vật, bổ sung các món có nhiều a xít béo. Đồng thời, mọi người cần hạn chế ăn tinh bột trắng, đường và chất béo bão hòa.

Để có sức khỏe tối ưu, bên cạnh ăn uống lành mạnh, các chuyên gia khuyến cáo cần kết hợp với thói quen tập thể dục thường xuyên SHUTTERSTOCK

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo người cai thuốc lá cần bổ sung một số dưỡng chất mà có thể cơ thể họ sẽ thiếu. Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy cơ thể người hút thuốc lá sẽ giảm nồng độ beta-carotene, selen, kẽm, vitamin E, B và C. Điều này là do các chất gây ung thư trong thuốc lá có tác dụng làm ô xy hóa và giảm tác dụng sinh học của những chất này.

Để có sức khỏe tối ưu, bên cạnh ăn uống lành mạnh, các chuyên gia khuyến cáo cần kết hợp với thói quen tập thể dục thường xuyên. Nhờ đó, sức khỏe sẽ cải thiện, duy trì trạng thái sung sức và giúp chống lại nhiều bệnh mạn tính như tiểu đường hay huyết áp cao.