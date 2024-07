California xóa sổ lều trại người vô gia cư

Tình trạng vô gia cư ở Mỹ

Theo Đài CNN dẫn báo cáo trình lên Quốc hội Mỹ năm 2023, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ ước tính 653.100 người dân nước này lâm vào tình cảnh vô gia cư trong năm ngoái, tăng 12% so với năm 2022, và chiếm 0,2% trên tổng dân số. Trong đó, nếu tính theo số người, California là nơi có cộng đồng người vô gia cư đông nhất nước, hơn 180.000 người. Kế đến là bang New York với hơn 103.000 người, Florida (hơn 30.700 người). Nếu xét theo tỷ lệ, bang New York có tỷ lệ dân vô gia cư cao nhất, với 5,2 người rơi vào tình trạng vô gia cư trong số 1.000 cư dân.