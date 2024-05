Xe ô tô chạy ngược chiều trong đường hầm cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Ngày 3.5, thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã truy tìm được chiếc xe ô tô chạy ngược chiều trong hầm Thần Vũ trên cao tốc đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh).



Xe ô tô chạy ngược chiều trong hầm Thần Vũ CẮT TỪ CLIP

Tài xế lái chiếc xe này cũng đã được mời đến trụ sở công an để làm việc.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh xe ô tô con màu đỏ đi ngược chiều trong hầm Thần Vũ (qua H.Nghi Lộc, Nghệ An) trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Đoạn clip này xuất hiện khiến dư luận bất bình vì hành vi đi ngược chiều gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông khác, bởi đường hầm khá hẹp.

Sau khi phát hiện đoạn video, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4 đã vào cuộc và xác định đó là xe mang biển số 37A-734.XX do tài xế N.T.C (45 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An) điều khiển.

Lực lượng CSGT niêm phong chiếc xe chạy ngược chiều để xử lý CTV

Làm việc với cơ quan công an, tài xế C. khai nhận, khoảng 18 giờ ngày 1.5, anh này điều khiển xe ô tô để đi xem đường cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vừa thông xe. Do nhầm lẫn nên đã điều khiển xe đi vào phần đường ngược chiều trong hầm Thần Vũ.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý tài xế C.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt nằm trong tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, đã được thông xe và đưa vào khai thác từ ngày 28.4 vừa qua. Đoạn cao tốc này hoàn thiện đã rút ngắn thời gian rất đáng kể khi di chuyển từ Hà Nội đến Nghệ An.