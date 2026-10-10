Cảm biến lidar cho robot và ô tô tự lái sẽ 'nhìn' nhanh hơn

Cadence cho biết Aeva đã được cấp phép sử dụng công nghệ Tensilica Vision DSP, một loại lõi xử lý chuyên dùng cho dữ liệu hình ảnh và tín hiệu, để xử lý dữ liệu trong các hệ thống lidar 4D. Thỏa thuận hướng tới các hệ thống lidar mạnh mẽ, tiết kiệm điện, có thể nhận biết môi trường xung quanh theo thời gian thực, phục vụ robot công nghiệp và ô tô.

Việc kết hợp phần cứng và bộ phần mềm có sẵn của Cadence giúp Aeva đổi mới nhanh hơn và sớm đưa các tính năng cảm biến mới ra thị trường Ảnh: AEVA

Lidar là công nghệ cảm biến dùng tia laser quét môi trường xung quanh để tạo bản đồ 3D chính xác và phát hiện vật thể. Công nghệ này được dùng trong robot, xe tự hành, nhà máy tự động hóa và nhiều thiết bị AI hoạt động ngoài đời thực. Nhờ đo được khoảng cách với độ chi tiết cao, lidar là công nghệ thiết yếu giúp thiết bị di chuyển an toàn.

Lidar 4D của Aeva còn tiến thêm một bước: Cùng lúc biết được vật thể đang ở đâu và đang di chuyển nhanh đến mức nào. Điều này giúp robot hay xe tự hành đưa ra quyết định an toàn và thông minh hơn, chẳng hạn phân biệt một chiếc xe đang đứng yên với một chiếc đang lao tới.

Với lidar, dữ liệu phải được xử lý gần như tức thì và thiết bị cần tiết kiệm điện. Chip của Cadence đáp ứng cả hai yêu cầu, đồng thời có thể lập trình và tùy biến theo nhu cầu, giúp Aeva linh hoạt hơn khi phát triển và mở rộng sản phẩm.

"Công nghệ DSP của Cadence mang đến sự linh hoạt và mức tăng hiệu năng mà chúng tôi cần để mở rộng giới hạn của nhận thức và cung cấp các giải pháp có khả năng mở rộng cho khách hàng công nghiệp và ô tô", ông James Reuther, kỹ sư trưởng của Aeva, cho biết. Theo ông, việc kết hợp phần cứng và bộ phần mềm có sẵn của Cadence giúp Aeva đổi mới nhanh hơn và sớm đưa các tính năng cảm biến mới ra thị trường.