Cấm công chức thuế yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận tiền thuế thừa

Đó là một trong những nội dung tại công văn Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa gửi thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế Thương mại điện tử.

Theo cơ quan này, vừa qua có tình trạng công chức thuế yêu cầu người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận số tiền thuế nộp thừa để đóng hồ sơ, gây bức xúc trong dư luận.

Cục Thuế nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ ẢNH: NGỌC THẮNG

Cục Thuế yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng, thuế cơ sở trên địa bàn và công chức thuế phụ trách hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ nhận lại tiền hoàn thuế hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật.

Nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ.

Căn cứ quy định tại Thông tư 90 năm 2026, khi người nộp thuế thực hiện đóng mã số thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện bù trừ nghĩa vụ thuế hoặc giải quyết thủ tục hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, nhấn mạnh, thực tế, việc nhận lại tiền thuế thừa hiện không đơn giản, mất nhiều thời gian. Không ít trường hợp, người nộp thuế chấp nhận ký vào văn bản từ chối nhận lại số tiền nộp thừa để "được việc".

Cần giải pháp đơn giản hơn về mặt thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý, giúp người nộp thừa thuế có thể nhận lại được tiền thuế nộp thừa nhanh nhất.

Điều này hoàn toàn có thể thực hiện khi hầu hết các dữ liệu cần thiết để xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế đã được cung cấp cho cơ quan thuế. Điển hình là dữ liệu hóa đơn điện tử mua vào và bán ra theo thời gian thực, được đẩy thẳng về hệ thống của cơ quan thuế.

"Dựa trên dữ liệu có sẵn, hệ thống của ngành thuế hoàn toàn có thể ước tính số thuế đã nộp thừa của doanh nghiệp để xác định tính trung thực trong đề nghị hoàn trả tiền thuế nộp thừa của người nộp thuế, từ đó đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý", ông Tuấn nói.

Đẩy nhanh đóng mã số thuế với trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký

Ngoài nội dung nêu trên, Cục Thuế cũng hướng dẫn xử lý hồ sơ đóng mã số thuế với người nộp thuế đang ở trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Cụ thể, trường hợp người nộp thuế đang ở trạng thái 06 nộp hồ sơ đề nghị đóng mã số thuế, trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế quản lý trực tiếp tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan thuế thực hiện chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế và các đơn vị phụ thuộc của người nộp thuế về trạng thái 06 lý do 03 "Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế" trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Cơ quan thuế không ban hành Thông báo mẫu số 17/TB-ĐKT (Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) đối với người nộp thuế ở trạng thái 06 có hồ sơ đề nghị đóng mã số thuế mẫu số 24-ĐKKT.