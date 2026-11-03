Cục Thuế nói rõ việc xử phạt hộ kinh doanh chậm thông báo doanh thu, tài khoản

Đó là hướng dẫn của Cục Thuế (Bộ Tài chính) tại công văn mới đây gửi Thuế tỉnh Đồng Tháp, giải đáp vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh).

Cụ thể, đối với hành vi chậm hoặc không nộp thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử theo thời hạn quy định tại Thông tư 50 năm 2026 (trong trường hợp cơ quan thuế chưa ban hành thông báo yêu cầu riêng) thì hiện chưa có chế tài xử phạt.

Hiện chưa có chế tài xử phạt hành vi hộ kinh doanh chậm hoặc không nộp thông báo doanh thu tới cơ quan thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Thông tư 50 năm 2026, hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống, chưa nộp hồ sơ khai thuế quý 1/2026 hoặc chưa gửi thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử theo Thông tư 18 năm 2026, phải thực hiện thông báo chậm nhất ngày 31.7.

Cục Thuế nhấn mạnh, trường hợp cơ quan thuế có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế mà người nộp thuế không thực hiện, cung cấp không đầy đủ, không chính xác hoặc quá thời hạn quy định từ 5 ngày làm việc trở lên thì có thể bị xử phạt theo Nghị định 125 năm 2020.

Cụ thể, mức phạt 2 - 3 triệu đồng áp dụng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan đến đăng ký thuế hoặc tài liệu, sổ kế toán liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế quá thời hạn quy định từ 5 ngày làm việc trở lên theo thông báo của cơ quan thuế.

Mức phạt 3 - 5 triệu đồng áp dụng đối với hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế; thông tin tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Chưa có chế tài phạt việc chậm hoặc không nộp thông báo doanh thu

Đối với hành vi chậm hoặc không nộp thông báo doanh thu, Cục Thuế dẫn lại Công văn 7404 ngày 6.10 triển khai tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế 2025 và phụ lục kèm theo.

Theo đó, hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm, có doanh thu thực tế từ 1 tỉ đồng trở xuống và không phát sinh nghĩa vụ về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, phí bảo vệ môi trường thì phải thông báo doanh thu theo Mẫu 01/TKN-CNKD.

Nếu đến hết ngày 31.7 chưa nộp hoặc nộp sau thời hạn này, hộ kinh doanh được xác định có hành vi chậm hoặc không nộp thông báo doanh thu. Tuy nhiên, hiện chưa có chế tài xử phạt với hành vi này.

Cục Thuế lưu ý, việc chưa có chế tài xử phạt không làm thay đổi nghĩa vụ của người nộp thuế. Hộ kinh doanh vẫn phải thông báo doanh thu đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

Liên quan kiến nghị hoàn thiện quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Cục Thuế cho biết, thời gian tới sẽ nghiên cứu khi xây dựng nghị định thay thế Nghị định 125 năm 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 310 năm 2025 và Nghị định 291 năm 2026).