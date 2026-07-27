4 ngày nữa là hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo doanh thu, khai thuế

Cụ thể, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm, có doanh thu thực tế phát sinh từ khi bắt đầu hoạt động đến hết ngày 30.6 từ 1 tỉ đồng trở xuống: phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh, kê khai theo Mẫu 01/TKN-CNKD ban hành kèm Thông tư 50 năm 2026.

Ngày 31.7 là hạn chót nhiều hộ kinh doanh phải thực hiện thông báo doanh thu, số tài khoản tới cơ quan thuế ẢNH: ĐAN THANH

Hộ kinh doanh đang hoạt động, có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống mà chưa thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế: phải thông báo thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử theo Mẫu 01/BK-STK ban hành kèm Thông tư 18 năm 2026.

Hộ kinh doanh cho thuê bất động sản thuộc diện trực tiếp khai thuế, lựa chọn khai thuế 2 lần/năm: phải khai thuế lần thứ nhất, sử dụng Mẫu 01/BĐS ban hành kèm Thông tư 50 năm 2026; áp dụng Bảng kê chi tiết 01/BK-BĐS ban hành kèm Thông tư 18 năm 2026 khi có nhiều bất động sản cho thuê.

Hộ kinh doanh khai thuế theo quý, có doanh thu tự xác định năm 2026 trên 1 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng; hoặc mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm và doanh thu thực tế phát sinh đến ngày 30.6 trên 1 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng: phải kê khai thuế quý 2 theo Mẫu 01/CNKD ban hành kèm Thông tư 50 năm 2026.

11 bước thông báo doanh thu và các lỗi thường gặp

Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai cảnh báo, một số hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong 6 tháng đầu năm nay có thể gặp tình trạng tờ khai Mẫu 01/TKN-CNKD bị từ chối hoặc không gửi được.

Nguyên nhân thường xuất phát từ các lỗi sau: chọn sai đối tượng kê khai hoặc chọn kỳ tính thuế "Năm 2026" thay vì "Kỳ 6 tháng đầu năm 2026"; kê khai doanh thu bằng 0, không phản ánh doanh thu thực tế phát sinh từ ngày bắt đầu kinh doanh đến hết ngày 30.6.

Mã số thuế đang ở trạng thái ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; chưa thông báo tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh theo Mẫu 01/BK-STK.

Hộ kinh doanh cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi tờ khai. Trường hợp chưa phát sinh doanh thu, mã số thuế không hoạt động hoặc tiếp tục phát sinh lỗi, liên hệ cán bộ quản lý địa bàn để được kiểm tra và hướng dẫn.

Thuế tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong năm 2026 và tự xác định doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống kê khai theo Mẫu 01/TKN-CNKD trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành thuế theo 11 bước như sau: