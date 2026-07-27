Không cấp hóa đơn từng lần cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn trả lời kiến nghị của Thuế tỉnh Nghệ An về hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỉ đồng.

Thuế tỉnh Nghệ An kiến nghị Cục Thuế bổ sung quy định khai và nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm dưới 1 tỉ đồng khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế cho biết: "Hộ kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế".

Hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền ẢNH: ĐAN THANH

Các căn cứ để Cục Thuế đưa ra hướng dẫn như trên là Nghị định 141 năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 1.1) và Nghị định 254 năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 1.7).

Theo điểm b khoản 2 điều 1 Nghị định 141 năm 2026: trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trong khi đó, điểm d khoản 1 điều 6 Nghị định 254 năm 2026 nêu rõ: hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng hoặc hộ kinh doanh bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp nào được cấp hóa đơn điện tử từng lần?

Đáng chú ý, khoản 2 điều 6 Nghị định 254 năm 2026 quy định rõ, thứ nhất, cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp:

Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác (nếu có).

Từ ngày 1.7, các trường hợp được cấp hóa đơn điện tử từng lần phát sinh đã được quy định rõ ẢNH: ĐAN THANH

Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc các trường hợp sau: ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản, hàng hóa cần có hóa đơn để giao cho người mua; tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh; bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp đang làm thủ tục phá sản nhưng vẫn có hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của tòa án; tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh trong thời gian giải trình hoặc bổ sung tài liệu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thứ hai, cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng trong các trường hợp:

Tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc các trường hợp tương tự như vừa nêu trên về hóa đơn bán hàng hóa.

Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản (trừ trường hợp bán tài sản công), trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

Thứ ba, cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn bán tài sản công có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh trong trường hợp cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản công là người nộp thuế giá trị gia tăng bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.