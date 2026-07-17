Cục Thuế: Không phải mọi khoản mua hàng đều phải có hóa đơn điện tử

Dù đã xóa thuế khoán, chuyển sang kê khai thuế hơn nửa năm, song hiện nay, không ít hộ kinh doanh vẫn băn khoăn về hóa đơn điện tử.

Từ năm 2026, thuế với hộ kinh doanh được quản lý dựa trên doanh thu thực tế, hóa đơn điện tử ẢNH: ĐAN THANH

Nhiều hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, ăn uống, thực phẩm... mua hàng hóa từ các nhà cung cấp nhỏ lẻ, nguồn hàng không có hóa đơn.

Hộ kinh doanh lo ngại không biết lấy hóa đơn ở đâu cho các đơn hàng này để chứng minh chi phí, không rõ những khoản chi không có hóa đơn, cơ quan thuế chấp nhận hay không.

Làm rõ vấn đề này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, từ năm 2026, chính sách thuế với hộ kinh doanh có nhiều thay đổi theo hướng quản lý dựa trên doanh thu thực tế, hóa đơn điện tử và dữ liệu điện tử.

Theo các quy định tại Nghị định 68 năm 2026, Nghị định 146 năm 2026, Nghị định 123 năm 2020 và Nghị định 70 năm 2025, pháp luật đã quy định khá rõ về trách nhiệm lập hóa đơn, chứng từ đối với từng chủ thể và không đặt ra yêu cầu mọi khoản mua hàng đều phải có hóa đơn điện tử.

Khoản 1 điều 6 Nghị định 68 năm 2026 quy định, các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân là các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và "có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ, pháp luật về kế toán".

Với quy định này, một số hộ kinh doanh khi tiếp cận đã băn khoăn rằng mọi khoản chi đều phải có hóa đơn điện tử.

Cục Thuế nêu rõ, quy định của Nghị định 68 năm 2026 không chỉ dẫn chiếu đến pháp luật về hóa đơn, chứng từ mà còn dẫn chiếu đến pháp luật về kế toán. Điều đó có nghĩa, việc chứng minh khoản chi hợp pháp phải căn cứ vào quy định của từng lĩnh vực pháp luật, từng loại giao dịch cụ thể.

Cụ thể hóa quy định này, theo khoản 1 điều 6 Thông tư 152 năm 2025, chứng từ kế toán làm căn cứ xác định doanh thu, thu nhập tính thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bao gồm: hóa đơn; bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ (đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ của người bán hàng không có hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng); và các chứng từ kế toán khác theo quy định của pháp luật về thuế.

"Các nhà làm luật đã dự liệu ngay từ đầu trường hợp hộ kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ của người bán không có hóa đơn và cho phép sử dụng bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ cùng các chứng từ kế toán có liên quan để làm căn cứ xác định doanh thu, thu nhập tính thuế theo quy định. Như vậy, không phải mọi khoản chi đều bắt buộc phải có hóa đơn điện tử", Cục Thuế khẳng định.

Ngoài ra, cơ quan này thông tin, điều 4 Nghị định 123 năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 70 năm 2025), quy định trách nhiệm lập hóa đơn thuộc về người bán khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo đó, đối với các trường hợp người bán thuộc đối tượng phải lập hóa đơn thì phải lập hóa đơn theo quy định. Đối với trường hợp người bán không thuộc đối tượng phải lập hóa đơn thì hộ kinh doanh thực hiện việc lập bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ và các chứng từ kế toán theo quy định của Thông tư 152 năm 2025.

Cục Thuế nhận định, hệ thống pháp luật đã được thiết kế đồng bộ. Hộ kinh doanh không cần lo lắng rằng mọi khoản mua hàng đều phải có hóa đơn điện tử. Điều quan trọng là thực hiện đúng loại hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể.