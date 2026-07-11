Hộ kinh doanh cần nhớ loạt quy định mới về hóa đơn điện tử

Bổ sung trường hợp bị tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Thông tư 91 năm 2026 hướng dẫn thi hành Nghị định 254 năm 2026 về hóa đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 1.7. Thuế cơ sở 10 tỉnh Bắc Ninh vừa đưa ra lưu ý với người nộp thuế về loạt quy định mới tại thông tư này.

Về các trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử: Thông tư 91 bổ sung trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) đã được cấp mã số thuế trước ngày 1.7.2025 nhưng thông tin đăng ký thuế của đại diện hộ kinh doanh không khớp đúng với thông tin của cá nhân được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế yêu cầu hộ kinh doanh bổ sung thông tin trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Sau thời hạn này, nếu hộ kinh doanh chưa thực hiện, cơ quan thuế thực hiện tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh.

Nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 1.7 ẢNH: ĐAN THANH

Bổ sung trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin tài liệu theo thông báo lần 2 mà không chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật thì cơ quan thuế ban hành thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn.

Bổ sung quy định cơ quan thuế gửi thông báo ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử cho người nộp thuế và bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn trong trường hợp người nộp thuế thuộc trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Quy định này nhằm đảm bảo tổ chức nhận ủy nhiệm có cơ sở để ngừng lập hóa đơn thay người bán ngay tại thời điểm người bán bị ngừng sử dụng hóa đơn.

Về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, Thông tư 91 bổ sung 4 quy định mới như sau: hộ kinh doanh được ủy nhiệm cho bên thứ ba là tổ chức kinh tế để lập hóa đơn điện tử, bao gồm cả tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử hoặc tổ chức khác.

Hộ kinh doanh có trách nhiệm cung cấp thông tin cho bên nhận ủy nhiệm, bao gồm: tên, địa chỉ, mã số thuế và thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại điều 6 Nghị định 254 năm 2026 trong trường hợp hộ kinh doanh ủy nhiệm cho tổ chức kinh tế lập hóa đơn điện tử.

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Tổ chức kinh tế thực hiện thông báo danh sách hộ kinh doanh ủy nhiệm với cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT phụ lục III kèm theo Thông tư 91.

"Việc bổ sung này theo hướng đơn giản hóa thủ tục ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, phù hợp với đặc thù hoạt động thương mại điện tử, nơi có số lượng giao dịch lớn, phát sinh liên tục và có sự tham gia của nhiều bên trung gian như sàn giao dịch và đơn vị vận chuyển", cơ quan thuế lý giải.

Trường hợp bán tài sản thi hành án của cơ quan thi hành án thì việc ủy nhiệm lập hóa đơn không phải lập văn bản thỏa thuận và không phải thông báo với cơ quan thuế về việc ủy nhiệm.

Không sai về mã số thuế, thuế suất thì không phải lập lại hóa đơn

Về xử lý hóa đơn điện tử đã lập, Thông tư 91 sửa đổi quy định như sau: trường hợp sai về các nội dung trên hóa đơn như tên, địa chỉ, số tiền bằng chữ hoặc các nội dung khác nhưng không sai về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn đã lập sai và không phải lập lại hóa đơn.

Nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử được bổ sung có liên quan sát sườn hoạt động của hộ kinh doanh ẢNH: ĐAN THANH

Trước đó, theo Nghị định 70 năm 2025: trường hợp có sai về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn đã lập sai và không phải lập lại hóa đơn.

Thông tư 91 cũng bổ sung quy định về các trường hợp người bán không bắt buộc phải lập văn bản thỏa thuận trước khi điều chỉnh, thay thế hóa đơn điện tử đã lập sai, bao gồm: chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử; chuyển cơ sở dữ liệu thông tin chi tiết giao dịch theo bảng thông tin chi tiết giao dịch; hoạt động mua - bán hàng hóa trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác.

Bổ sung quy định trường hợp hóa đơn điện tử đã lập sai là hóa đơn điện tử từ máy tính tiền hoặc hóa đơn điện tử bán hàng hóa là tài sản thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thì người bán lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập sai...

Từ ngày Thông tư 91 có hiệu lực, Thông tư 32 năm 2025, Nghị định 123 năm 2020 và Nghị định 70 năm 2025 hết hiệu lực thi hành.