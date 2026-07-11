Cá nhân, hộ kinh doanh lúng túng kê khai thuế

Kê khai thuế hạn chót vào tháng 7 hay tháng 1.2027 ?

Mới đây, Thuế TP.Hà Nội thông tin ngày 31.7 là thời hạn cuối cùng để nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ về khai thuế, thông báo thông tin theo quy định. Điều này khiến một số cá nhân, hộ kinh doanh lo lắng vì không biết mình sẽ kê khai ngay hay chờ đến hết năm.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, một số trường hợp chỉ đến cuối năm mới kê khai thuế ẢNH: LAM NGHI

Chị Thanh Hà (ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM) nêu vấn đề: Chị có nhà cho thuê nhưng doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm, đồng nghĩa không phải nộp thuế. Thời gian qua chị vẫn nghĩ là đến hết năm mới phải đăng ký kê khai thuế. Vậy với thông tin hạn cuối ngày 31.7 phải kê khai thì chị có cần thực hiện sớm hay không?

Trong khi đó, bà Ngọc An cũng băn khoăn không rõ khi nào thì kê khai thuế. Hộ kinh doanh của bà mới đăng ký hoạt động trong tháng 3 vừa qua và cũng ước tính doanh thu chưa đến 1 tỉ đồng/năm nên bà cũng không phải nộp thuế. Trước đây bà cũng nghĩ rằng khi nào đến hết năm thì mới kê khai với cơ quan thuế, vậy trường hợp của bà thì phải thực hiện kê khai khi nào?

Những băn khoăn nêu trên cũng là thắc mắc của nhiều người khi đây là năm đầu tiên họ phải làm quen với các quy định mới về thuế, nhất là đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hay người cho thuê bất động sản...

Theo hướng dẫn từ Thuế TP.Hà Nội, trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thành lập trong 6 tháng đầu năm nay, có doanh thu thực tế phát sinh từ khi bắt đầu hoạt động đến hết ngày 30.6 từ 1 tỉ đồng trở xuống thì phải thông báo doanh thu, hạn chót là ngày 31.7. Đồng thời, những hộ nào chưa thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế thì cần tiến hành thông báo thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử cũng trong thời hạn này. Riêng đối với các hộ, cá nhân cho thuê bất động sản thuộc diện trực tiếp khai thuế, nếu lựa chọn khai thuế 2 lần/năm thì cũng cần khai thuế lần thứ nhất với hạn chót vào 31.7. Như vậy có thể hiểu rằng, với các trường hợp cá nhân cho thuê nhà như chị Thanh Hà nói trên, khi lựa chọn kê khai thuế 1 lần/năm thì đến cuối năm mới phải thực hiện (hạn chót là ngày 31.1.2027). Trong khi đó, thời hạn 31.7 cũng được áp dụng đối với những hộ, cá nhân có doanh thu trên 1 tỉ đồng phải kê khai thuế quý 2/2026, tương tự như doanh nghiệp.

Thuế TP.Hà Nội hướng dẫn người nộp thuế có thể thực hiện kê khai bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng dịch vụ công ngành thuế. Người nộp thuế không chờ đến sát thời hạn 31.7 mới thực hiện để tránh quá tải hệ thống hoặc phát sinh sai sót, ảnh hưởng đến việc hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng quy định. Đồng thời, việc thực hiện sớm sẽ giúp người nộp thuế có thời gian rà soát thông tin, tránh sai sót; kịp thời bổ sung, điều chỉnh nếu hồ sơ chưa đầy đủ; không bị chậm nộp do những sự cố phát sinh ngoài ý muốn (mất kết nối mạng, lỗi thiết bị, quên thời hạn...).

Ngoài các đối tượng phải kê khai thuế kể trên, trong thực tế các cá nhân, hộ kinh doanh chưa kê khai thuế quý 1/2026 vì doanh thu thấp hơn 1 tỉ đồng/năm nhưng sang quý 2 lại cao hơn mức này thì cần kê khai thuế chậm nhất ngày 31.7; đồng thời đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định hiện hành chậm nhất ngày 29.7.

Ưu tiên tuyên truyền, nhắc nhở người nộp thuế

Cụ thể hơn, theo Nghị định 68/2026 của Chính phủ về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân và hộ kinh doanh không phải nộp thuế (doanh thu dưới ngưỡng 1 tỉ đồng/năm) vẫn phải thực hiện thông báo doanh thu lần đầu chậm nhất vào ngày 31.7; sau đó đến hết năm thì các hộ, cá nhân này phải thông báo doanh thu thực tế (chậm nhất là 31.1.2027). Trường hợp các hộ, cá nhân bắt đầu hoạt động trong 6 tháng cuối năm thì thông báo doanh thu chậm nhất vào ngày 31.1 của năm tiếp theo. Đối với nhóm phải nộp thuế (có doanh thu trên 1 tỉ đồng và dưới 50 tỉ đồng) thì phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Theo chuyên gia thuế, luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, đây là năm đầu tiên cá nhân, hộ kinh doanh làm quen với chính sách quản lý thuế mới nên còn lúng túng, bỡ ngỡ. Hơn nữa, nhiều quy định được đưa ra cùng thời điểm và cũng sát thời gian thực hiện nên thực tế có nhiều hộ chưa nắm hết được thông tin. Đó là chưa kể vì quy định mới nên nhiều người dù đọc cũng không hiểu rõ khi nào và làm cái gì. Vì vậy, việc nhiều người không biết sẽ kê khai thuế vào lúc nào là chuyện dễ hiểu, không phải là cố ý chậm trễ.

Ông nhấn mạnh: Lãnh đạo Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã nhiều lần phát biểu tại các hội nghị đối thoại với người nộp thuế cũng như trên các phương tiện truyền thông rằng trong năm nay, cơ quan thuế sẽ tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định về thuế cho nhóm cá nhân, hộ kinh doanh. Điều này được hiểu là cơ quan thuế sẽ nhắc nhở hơn là xử phạt đối với một số vi phạm không phải do cố ý.

Đặc biệt, đối với các hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng nộp thuế thì giả sử có chậm trễ trong việc khai báo doanh thu hay kê khai thuế theo thời hạn quy định thì đây là lỗi không cố ý. Việc vi phạm này cũng không phải là lỗi nghiêm trọng vì chỉ là thủ tục hành chính và không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp, không gian lận thuế. Vì vậy, theo luật sư Trần Xoa, rất cần các cơ quan thuế địa phương áp dụng thống nhất là nhắc nhở, tuyên truyền cho người nộp thuế để thực hiện. Đối với các hộ kinh doanh nếu biết rõ thì cần thực hiện đúng quy định là tốt nhất.