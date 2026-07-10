Thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu của 260 doanh nghiệp

Đây là cuộc thanh tra quy mô lớn nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và bảo đảm sự minh bạch của thị trường.

Theo Quyết định, đối tượng thanh tra là các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu theo danh sách kèm theo quyết định. Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1.1.2024 đến ngày 30.6.2026. Trong trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung liên quan phát sinh trước hoặc sau khoảng thời gian này để làm rõ bản chất vụ việc.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Quyết định thanh tra được triển khai trên cơ sở của luật Thanh tra năm 2025, các nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ, quy định về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ cũng như kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Thời kỳ thanh tra thương nhân xăng dầu được xác định từ ngày 1.1.2024 đến ngày 30.6.2026 ẢNH: REUTERS

Theo Quyết định 686, Tổng Thanh tra Chính phủ giao ông Nguyễn Mạnh Cường, Thanh tra viên cao cấp, Cục trưởng Cục XI, làm Trưởng đoàn thanh tra. Các phó trưởng đoàn và thành viên đoàn thanh tra được bố trí theo danh sách riêng kèm theo quyết định.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thanh tra theo đúng nội dung, kế hoạch đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt; đồng thời thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định pháp luật có liên quan.

Có 260 thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu nằm trong danh sách thanh tra chuyên đề đợt này.