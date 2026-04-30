Bãi bỏ nhiều thủ tục trong kinh doanh xăng dầu

Trong đó, với lĩnh vực xăng dầu, Nghị quyết 19 đã quy định đơn giản hóa một số thủ tục hành chính. Đáng chú ý, nhiều điều kiện kinh doanh được cắt, giảm trong lĩnh vực xăng dầu quy định tại các điều 7, 13, 19, 22, 24 tại Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu.



Đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, cần có cầu cảng chuyên dụng bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu 7.000 tấn, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ 5 năm trở lên; có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000 m3 để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác, thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê từ 5 năm trở lên.

Có hệ thống phân phối xăng dầu với tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ, trong đó có ít nhất 5 cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp; tối thiểu 40 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không không bắt buộc phải có hệ thống phân phối như quy định tại khoản 5 điều 7 Nghị định 83.

Nghị quyết 19 quy định thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000 m3 để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác

Đối với thương nhân phân phối xăng dầu, phải có hệ thống phân phối tối thiểu 5 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 3 cửa hàng thuộc sở hữu; tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc các đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Đối với đại lý bán lẻ hoặc thương nhân nhận quyền chỉ cần có cửa hàng đủ điều kiện theo quy định. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải thuộc sở hữu hoặc thuê tối thiểu 5 năm của thương nhân kinh doanh xăng dầu và đứng tên trên giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Đồng thời, cửa hàng phải được thiết kế, xây dựng, trang bị theo quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, quy định mới cũng bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận và vận tải xăng dầu.

Nghị quyết 19 cũng bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu theo quy định tại điều 27; điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu quy định tại điều 28 của Nghị định 83.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 29.4.2026 và hết hiệu lực kể từ ngày 1.3.2027, trừ trường hợp các quy định liên quan được thay thế hoặc ban hành mới và có hiệu lực sớm hơn.

Theo Nghị quyết 19, có 10 lĩnh vực kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công thương được phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, gồm hóa chất; điện lực; thuốc lá; xăng dầu; thương mại điện tử; thương mại quốc tế; xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại; hoạt động sở giao dịch hàng hóa và công nghiệp địa phương.