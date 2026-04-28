Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bộ Công thương thông báo mới về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

Nguyên Nga
Nguyên Nga
28/04/2026 17:06 GMT+7

Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có văn bản gửi Sở Công thương các địa phương, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu về thời gian điều hành giá xăng dầu dịp lễ 30.4 - 1.5 này.

Cụ thể, kỳ điều hành giá xăng dầu tuần này sẽ không diễn ra theo lịch thông thường vào thứ năm mà được đẩy sớm hơn 1 ngày do trùng kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Theo quy định tại Nghị định 83/2014, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện định kỳ vào thứ năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ tư liền kề trước đó.

Nếu ngày thứ năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Tuần này, thứ năm (ngày 30.4) là ngày điều hành giá xăng dầu, nhưng trùng với kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 (kéo dài từ 30.4 đến hết 3.5). Do đó, việc điều hành sẽ được thực hiện sớm hơn 1 ngày, vào mai, tức thứ tư (29.4).

Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày mai (29.4)

Như vậy, trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh mới. Trước đó, các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu đã gửi thông báo tới các cửa hàng bán lẻ về lịch điều chỉnh xăng dầu trong tuần này; đồng thời yêu cầu các cửa hàng cập nhật hệ thống để sẵn sàng áp dụng mức giá mới ngay sau thời điểm điều chỉnh.

Bộ Công thương thông báo mới về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

Cập nhật giá dầu thô thế giới lúc 16 giờ chiều nay (28.4) cho thấy, giá 2 loại dầu chuẩn Brent và WTI đều tăng trên dưới 3% so với đầu phiên. Đặc biệt, giá dầu thô WTI của Mỹ tiến sát mốc 100 USD/thùng. Trong khi đó, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á cũng tăng nhẹ.

Trong tuần trước, giá xăng dầu đã được liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giảm 2 lần, ngày 21.4 và 23.4 với tổng mức giảm 2 lần đối với xăng từ 760 - 880 đồng/lít; tổng mức giảm giá dầu diesel lên đến 4.344 đồng/lít. So với thời điểm giá dầu diesel ở mức đỉnh 44.788 đồng/lít (ngày 3.4), nay đã giảm hơn 18.000 đồng về khoảng 26.700 đồng/lít. Còn giá xăng RON95 cũng giảm mạnh 10.960 đồng/lít từ đỉnh 33.840 đồng/lít.


Khám phá thêm chủ đề

Xăng dầu giá xăng dầu Bộ Công thương Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước điều hành giá xăng dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận